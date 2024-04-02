خبيرة تغذية توصي بثلاثة أنواع من الفواكه "يجب تناولها يوميا"

تعد الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، أحد الركائز الأساسية لنظام غذائي صحي، وهو ما يمكن أن يساعد على درء مخاطر العديد من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.

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وتقول روكسانا دي سوزا، كبيرة خبراء التغذية في شركة Dole Sunshine، لموقع "إكسبريس" البريطاني: "الفواكه ضرورية لنظام غذائي متوازن، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على أمعاء صحية، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسكتة الدماغية، وبعض أنواع السرطان، وتدعم التحكم في الوزن بسبب محتواها المنخفض من الدهون والسعرات الحرارية".

ومع هذا التنوع الكبير المتاح، تقترح دي سوزا ثلاثة أنواع من الفواكه الأساسية يجب على الجميع تناولها.

1. توت العليق الأسود (blackberry)

يصف العلماء التوت الأسود بأنه "القوة المضادة للأكسدة".

وتقول دي سوزا: "هذه الفاكهة الداكنة اللذيذة مليئة بفيتامين سي والألياف، ما يساعد في الحد من مخاطر السرطان وصحة الجهاز الهضمي. إن لونها الغني يأتي من الأنثوسيانين، وهي مركبات مرتبطة أيضا بقدراتها على مكافحة الأمراض. وكمكافأة، فإن التوت الأسود منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يجعله خيارا ممتازا للحفاظ على وزن صحي.

ومن هذا المنطلق، أوصى خبير التغذية بتناول حصة واحدة يوميا من التوت، أي ما يعادل نصف كوب طازج أو مجمد، أو ربع كوب من المجفف.

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2. الكرز

تشير دي سوزا: "الكرز مليء بالألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم والعديد من المواد الكيميائية النباتية، وقد تمت ملاحظته بشكل خاص لقدرته على تقليل الألم بعد ممارسة التمارين الرياضية وتقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى محتواه العالي من الفينول. ما يساعد على مكافحة الالتهاب".

وأوصت دي سوزا بتناول نحو كوب واحد من الكرز الطازج يوميا، أو ربع كوب من الكرز المجفف.

3. البرتقال

يشتهر البرتقال بمحتواه من فيتامين سي، وهو خيار صحي وبأسعار معقولة. وبحسب دي سوزا: "يعد البرتقال والحمضيات الأخرى، بما في ذلك اليوسفي، مصادر ممتازة للألياف والفلافونويد وفيتامين سي، وجميعها تدعم صحة القلب وتساعد على ترطيب الجسم".

مضيفة: "يمكن لبرتقالة واحدة أو عدد قليل من اليوسفي أن تلبي احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، وهو أمر ضروري لوظيفة المناعة وصحة الجلد. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الفاكهة مثالية للحفاظ على الترطيب، لأنها تتكون في الغالب من الماء ويمكن أن تساهم بشكل كبير في تناول السوائل يوميا".

وأوصت خبير التغذية بتناول الفواكه الطازجة للحصول على أكبر قدر من فوائدها الغذائية.

المصدر: إكسبريس