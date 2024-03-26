أغذية تساعد على تحسين الوظائف الإدراكية للدماغ

يعتبر الدماغ العضو الرئيسي في الجسم وعمله يؤثر على عمل العديد من الأعضاء الأخرى لذا من الضروري المحافظة على صحته ودعمه بكل ما يلزم للقيام بوظائفه بشكل صحيح.

وحول الموضوع قالت خبيرة التغذية الروسية نتاليا كروغلوفا:"الدماغ يعتبر أحد أهم الأعضاء في الجسم، وهو مسؤول عن التفكير والذاكرة والإدراك وتنسيق الحركات. لن يؤدي الدماغ وظيفته بالشكل الصحيح دون الحصول على العناصر الغذائية اللازمة لعمله، وهناك العديد من المنتجات الغذائية التي يمكن أن تساعد في تحسين الوظائف الإدراكية للدماغ".

وأضافت:" لا يوجد أي منتج غذائي محدد من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على عمل الدماغ، نحن ننظر دائما إلى تغذية الشخص بالكامل، ومع ذلك، هناك أنظمة غذائية معينة أثبتت أنها جيدة حقا من حيث دعم الوظيفة الإدراكية، وعلى سبيل المثال لدينا حمية البحر الأبيض المتوسط، وحمية MIND التي طورت على أساسها أيضا".

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وأشارت الأخصائية إلى ضرورة إدراج الخضار وخصوصا الخضروات ذات الأوراق الداكنة اللون في نظامنا الغذائي اليومي، فهي تحوي على مواد تعزز صحة الدماغ، وكذلك ضرورة تناول بعض أنواع التوت، مثل التوت البري وتوت العنبية الآسية.

وشددت كروغلوفا على ضرورة تناول الحبوب الكاملة التي تحوي على الألياف الغذائية والكربوهيدرات، وأشارت إلى أن هذه المواد تزود الجسم أيضا بالفيتامينات والعناصر المفيدة، مثل الزنك والمغنيزيوم، الضرورية لعمل الجهاز العصبي.

المصدر: فيستي