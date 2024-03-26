"لنوم أفضل".. تناول هذه الأطعمة قبل الذهاب إلى السرير

يعرف على نطاق واسع أن تناول الطعام قبل موعد الذهاب إلى الفراش يمكن أن يضر بجودة النوم، ولكن هذا يتوقف على نوعية الطعام التي تتناولها.

ووفقا للخبراء، فإن الأمر يعتمد على ما تأكله، حيث أن بعض الأطعمة يمكن أن تعزز إنتاج مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية مرتبطة بالشعور بالاسترخاء والاستقرار.

ويقول الخبراء في مؤسسة Bed Kingdom إن تناول الشوكولاتة الداكنة قبل ساعة من النوم يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل.

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وشرح الخبراء: "إن تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال قبل ساعة على الأقل من النوم يمكن أن يؤدي إلى نوم أكثر إنتاجية أثناء الليل".

ولا تحتوي الشوكولاتة الداكنة على "العناصر الغذائية المثالية" فحسب، بل إنها تعزز إنتاج السيروتونين، وهو هرمون السعادة الذي يمكن أن يجعل الناس يشعرون بمزيد من الاسترخاء.

وقال الخبراء أيضا إن تناول الموز أو اللوز أو المكسرات مثل الجوز أو زبدة الفول السوداني قبل النوم يمكن أن يسهل النوم أيضا.

وأوضح خبراء Bed Kingdom أن تناول زبدة الفول السوداني كجزء من وجبة خفيفة صحية في وقت متأخر من الليل يمكن أن يعزز جودة نومك، فضلا عن استقرار مستويات السكر في الدم ودعم نمو العضلات.

وتحتوي زبدة الفول السوداني أيضا على التربتوفان، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم لصنع الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يخبر الجسم بأنه جاهز للنوم، بالإضافة إلى السيروتونين.

وبحسب موقع Healthline، فإن الموز مفيد للنوم لأنه يحتوي على المغنيسيوم، ما يساعد على توازن ساعة الجسم الداخلية وزيادة إنتاج الميلاتونين.

ويحتوي الفشار أيضا على التربتوفان ويمكن أن يجعل الناس ينتجون السيروتونين قبل النوم.

وأخيرا، يمكن أن يساعد الجبن على الشعور بالشبع وتجنب الاستيقاظ في منتصف الليل بسبب الجوع.

المصدر: نيويورك بوست