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خبيرة تغذية: قلوب الدجاج مفيدة لصحة الدم

الصحة

خبيرة تغذية: قلوب الدجاج مفيدة لصحة الدم
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قلوب الدجاج
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حثت الدكتورة يوليا تشيخونينا، خبيرة التغذية الروسية على ضرورة تناول قلوب الدجاج خاصة في فصل الشتاء لأنها مفيدة لصحة الدم.

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ووفقا للدكتورة، يقضي الناس في فصل الشتاء وقتا قليلا في الهواء الطلق، ما يؤدي إلى الشعور بالنعاس والضعف والخمول. ولكن فيتامين В12 الموجود بنسبة عالية في قلوب الدجاج يمكنه تصحيح الوضع.

وتقول: "فيتامين B12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء. هذه الخلايا تحمل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم. بالإضافة إلى ذلك هذا الفيتامين يقوي العظام".
وتحذر الطبيبة في نفس الوقت المصابين بمرض النقرس من تناول قلوب الدجاج لأنها تحتوي على مادة ترفع مستوى حمض اليوريك، الذي يعتبر المسبب الرئيسي للمرض.

وتقول: "الأطباق المصنوعة من قلوب الدجاج لا ينصح بها لمن يعاني من حصوات الكلى وتصلب الشرايين، لأنها تحتوي على دهون مشبعة".

المصدر: لينتا. رو

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