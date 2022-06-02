علماء روس يبتكرون طريقة فريدة لزراعة الرئة

ابتكر علماء مركز شوماكوف لزراعة الأعضاء، طريقة فريدة لاستعادة وظيفة الرئة خارج الجسم باستخدام محلول خاص، ومن ثم إعادتها للجسم.

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ويشير الدكتور إيفان باشكوف، رئيس قسم زراعة الرئة في المركز، في حديث تلفزيوني، إلى أن خبراء المركز توصلوا من خلال التجارب، إلى أنه يمكن استعادة وظيفة الرئتين المصابتين بالمرض بشكل منفصل عن جسم الكائن الحي بأكمله.

ويقول، "توضع الرئتين بعد استئصالها في حجرة خاصة وتربط بمنظومة التهوية الاصطناعية وجهاز ضخ الدم، من أجل الحفاظ على وظيفتها".

ووفقا له، يكمن سر استعادة الرئة في استخدام محلول خاص ابتكره خبراء المركز.

ويشير الأكاديمي سيرغي غوتيه، مدير المركز، إلى أن هذه الطريقة الفريدة اختبرت على الحيوانات بنجاح، ما يسمح باستخدامها في علاج البشر أيضا.

ويقول، "نحن ندرك أن هذه الطريقة تعمل. لذلك نأمل أن تبدأ قريبا اختباراتها السريرية، التي ستعطينا فرص عديدة لعلاج المرضى".

ووفقا للخبراء، عندما ينتشر استخدام هذه الطريقة الفريدة، سيقل الطلب على رئة متبرع من أجل زرعها في جسم شخص مريض.

المصدر: نوفوستي