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لأول مرة.. إنتاج رئة من خلايا الخنازير وزراعتها بنجاح!

الصحة

لأول مرة.. إنتاج رئة من خلايا الخنازير وزراعتها بنجاح!
Globallookpress
الرئة الجديدة
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أعلن العلماء عن نجاح أول عملية لإنتاج رئة اصطناعية من خلايا الخنازير وزراعتها بنجاح في عملية أجروها عام 2014، وبعد مرور هذه السنوات قرروا نشر نتائج تجربتهم.

ولأول مرة في تاريخ العلم، تمكن العلماء من إنماء رئة كاملة عاملة للخنازير من خلاياها الذاتية في المختبر. وبعد زراعة الرئة، بدأت تمتلئ بالأوكسيجين واستمرت في إنماء الأوعية الدموية الذاتية. وربما ستكون هذه صفحة جديدة في زراعة أعضاء الجسم. فزراعة الرئة ستنقذ حياة آلاف المرضى في العالم سنويا.

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وقد باءت جميع تجارب العلماء السابقة والمشابهة على الحيوانات بالفشل، لأن الرئات التي تم إنماؤها في المختبر لم تعمل بعد زرعها. ولكن تجربة علماء جامعة تكساس نجحت في إنماء أربع رئات لخنازير من خلاياها، وزرعت وبدأت تعمل بنجاح.

ويمنح هذا النجاح المرضى الذين ينتظرون الحصول على رئة يتبرع بها شخص ما، الأمل في شفائهم التام، ويعفيهم من تناول أدوية كبح المناعة لكي لا يرفض الجسم العضو الغريب المزروع. ولكن عواقب هذه المسألة وخيمة، بحيث يمكن أن تسبب أي عدوى موتهم. في حين تغنيهم الطريقة الجديدة عن تناول مثل هذه الأدوية.

المصدر: فيستي. رو+ لينتا. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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