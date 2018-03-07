"كوكا كولا" ستكون بكحول!

بدأت شركة "كوكا كولا" الأمريكية في إنتاج المشروبات الكحولية لأول مرة في تاريخها.

ووصف ناطق باسم "كوكا كولا" هذا القرار بأنه تاريخي، وقال إن منتوج "كوكا كولا" الجديد يستهدف سوق الكحول في اليابان حيث تعتزم الشركة غزو حصة لها في سوق كوكتيلات الفواكه "تيوخاي" التي تحتوي على نسبة 5% من الكحول ويتم إعدادها عادة من المشروبات الروحية القوية والمعطرات والماء الغازي. وإنها تتمتع بشعبية كبيرة ضمن اليابانيات.

وقال الناطق إن سوق كوكتيلات "تيوخاي" تنمو سنويا بنسبة 5 – 25%.

وسبق لرئيس فرع شركة "كوكت كولا" في اليابان جورج غاردونيو أن أعلن عن نية "كوكا كولا" إنتاج المشروبات الكحولية.

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وأشارت صحيفة " Financial Times " الأمريكية إلى أن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية بما فيها شركة "كوكا كولا" شهدت في الآونة الأخيرة تقلص المبيعات بسبب انخفاض استهلاك المنتوجات المحتوية على السكر.

وكانت "كوكا كولا" قد أعلنت نهاية العام الماضي أنها خفضت إلى حد بعيد نسبة السكر في مشروباتها التي تباع في العالم كله. والمقصود بالأمر هي مشروبات "كوكا كولا"، "سبرايت"، شويبز" و500 مشروب آخر.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف