كندا.. إدانة نتانيال فيلتمان بتهمة القتل بعد دهسه عائلة مسلمة سنة 2021

أدين الكندي نتانيال فيلتمان اليوم الخميس بتهمة القتل بعدما دهس عمدا، بشاحنة صغيرة، عائلة مسلمة في يونيو 2021 قرب تورنتو.

وبعد محاكمة استمرت 10 أسابيع، أدين الرجل البالغ 22 عاما، ويقدّم على أنه من أتباع تيار تفوق البيض، بتهم ارتكاب 4 جرائم قتل في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة بشأن إحدى أكثر الهجمات حصدا للأرواح تستهدف مسلمين في كندا.

وحينها ذكرت الشرطة الكندية أن الضحايا امرأتان تبلغان من العمر 74 و 44 عاما، ورجل عمره 46 عاما وفتاة بعمر 15 عاما.

ونجا من عملية الدهس المتعمد فرد واحد من الأسرة، وهو صبي يبلغ من العمر 9 سنوات.

المصدر: أ ف ب + وكالات