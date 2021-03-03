كندا.. إدانة منفذ عملية الدهس في تورنتو بجميع التهم الموجهة إليه

أدان قاض في كندا يوم الأربعاء، رجلا بجميع التهم الموجهة إليه وعددها 26، حيث اتهم بتنفيذ عملية دهس وسط عشرات الأشخاص في تورنتو عام 2018 ما أسفر عن مقتل 10.

وقال المتهم أليك ميناسيان (28 عاما) والذي يعاني من مرض التوحد الحاد، للشرطة إنه أقدم على فعلته بدافع معاقبة المجتمع بعد عجزه عن الزواج.

وذكر وزير الأمن العام الكندي حينها، رالف غوديل، أنه من المرجح، استنادا إلى المعلومات المتاحة، أن الحادث لا يخص الأمن القومي للبلاد، وذلك بالرغم من أن العملية نفذت على بعد 16 كلم فقط من مكان انعقاد الاجتماع الوزاري للسباعية الكبرى G7 في ذلك الوقت.

وأكدت الشرطة أن المشتبه فيه بتنفيذ العملية المدعو أليك ميانسيان، البالغ من العمر 25 عاما، اعتقل بعد 26 دقيقة من وقوع الحادث وهو لم يكن معروفا لدى الشرطة.

المصدر: وكالات