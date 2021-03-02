حديقة حيوان أمريكية تشهد مولودا جديدا من "إنسان الغاب" المهدد بالانقراض (فيديو)

ولد قرد من فصيلة "إنسان الغاب" السومطري المهددة بالانقراض بمدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية، في مفاجأة سارة لحراس حديقة الحيوان.

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ونشر معهد أودوبون للطبيعة مقطعا مصورا للأم ريس 12 عاما وهي تمسح على شعر وليدها الأول الأحمر.

وكان من المتوقع قدوم المولود الجديد في أبريل أو مايو المقبل.

وقالت متحدثة باسم المعهد الذي يدير حديقة الحيوان المحلية، إنه لم يقع الاختيار بعد على اسم الصغير الذي ولد يوم الأحد، ولم يحدد الأطباء البيطريون جنسه.

وأفاد معهد أودبون، بأن والد الصغير يدعى جامبي، وجاء من حديقة حيوان هانوفر في ألمانيا عام 2018 وأنه "يصنف من أكثر ذكور الحيوانات قيمة وراثيا في أمريكا الشمالية".

We received the best kind of surprise this morning - the arrival of a Sumatran orangutan infant! 🦧



This new arrival is the first offspring for Reese and was the result of successful breeding with Jambi. Read more here: https://t.co/8dPYMlo9akpic.twitter.com/wjSIwkAqmV — Audubon Nature Institute (@AudubonNature) February 28, 2021

و"إنسان الغاب" السومطري واحد من ثلاثة أنواع من "إنسان الغاب" طويل الشعر.

ويعيش أقل من 14 ألفا من حيوان "إنسان الغاب" في البرية بينما يواجه موطنه الأصلي بجنوب شرق آسيا التهديد بسبب خطط التنمية والتعدين ومزارع زيت النخيل هناك، مما يجعله من الأنواع "المهددة بالانقراض" وذلك وفقا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

المصدر: رويترز