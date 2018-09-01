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القضاء على مسلحين 2 واعتقال آخرين بتدمر

أخبار العالم العربي

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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا حصول اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين حاولوا دخول مدينة تدمر وسط البلاد، وأكد المركز القضاء على اثنين من المسلحين واعتقال اثنين آخرين.

وكشف المركز أن المعتقلين اعترفا خلال التحقيق معهما بالانتماء إلى مجموعة مسلحة تتلقى تدريبات وعتادا عسكريا من قبل القوات الأمريكية قرب قاعدة التنف... من موسكو مراسلنا ماكسيم الطوري والمزيد.

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