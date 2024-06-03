كيف أُعيدت كتابة تاريخ أوكرانيا؟ من الذي ابتكر اللغة الأوكرانية؟ كيف تلقّفت الإمبراطوريةُ النمساوية-الهنغارية مشروعَ "أوكرانيا" من بولندا؟

كيف استخدموا مشروع "أوكرانيا" في ألمانيا الفاشية؟ كم من الأراضي أهدتها السلطات السوفييتية لأوكرانيا؟ كيف غدا عملاء "أبفير"، جهازِ الاستخبارات العسكرية الألمانية، موظفين في الاستخبارات الأمريكية؟

من الذي ساعد الأوكرانيين القوميين المتشددين المشاركين في هذا الإعدام الجَماعي من الإفلات من العقاب؟

وكيف ظهرت بمساعدة وِكالة الاستخبارات المركَزية فكرةُ استقلال أوكرانيا؟