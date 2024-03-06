فنانة لبنانية شهيرة تخرج عن صمتها عقب انتشار مقطع فيديو لها دون حجاب

إثر الجدل المثار حول خلعها الحجاب، خرجت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عن صمتها، مؤكدة أنها "لم تتخل عن شرفها وقربها من الله".

وفي حسابها على منصة "إكس"، ردت أمل حجازي على الانتقادات التي تعرضت لها عقب انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه دون حجاب، حيث كتبت الفنانة اللبنانية: "إلى كل من يهمه الأمر، أنا لم أخلع اخلاقي ولم أخلع شرفي، ولم أخلع قربي وحبي إلى الله، ولم أخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض، ولم أخلع مبادئي التي أفتخر بها والحمدلله".

وأضافت حجازي: "ولم أخلع حشمتي، وهذا هو ديني، وهذا ما طلبه الله منا كبشر، وهذا ما سأقابل الله به، وليس شيئا آخر. .مع حبي واحترامي..اقتضى التوضيح".

الى كل من يهمه الامر انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله ..ولم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي… — Amal Hijazi (@AmalHijazi) March 6, 2024

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع منشور أمل حجازي، حيث قال أحدهم معلقا: "يا أختي أنت حرة بدون بيانات وتوضيح، ونتمنى بالمستقبل ما ينحكى بالموضوع بفتوى واجتهاد شخصي..اتحجبوا بصمت، وإذا شلحتوه اشلحوه بصمت، بينكم وبين الله ما حدا خصو"، وأضاف آخر: "حياتك وأنت حرة فيها..ما حدا خصو".

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وكانت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي قد أثارت جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي إثر ظهورها بمقطع فيديو بدون حجاب وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة "زمان".

المصدر: RT