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الفنانة أمل حجازي تثير جدلا عقب ظهورها بمقطع فيديو بدون حجاب ومصادر تكشف التفاصيل (فيديو)

الثقافة والفن

الفنانة أمل حجازي تثير جدلا عقب ظهورها بمقطع فيديو بدون حجاب ومصادر تكشف التفاصيل (فيديو)
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أثارت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إثر ظهورها بمقطع فيديو بدون حجاب وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة "زمان"

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما إذا كانت أمل حجازي ستعود إلى الساحة الفنية، وما إذا كانت قد خلعت الحجاب حديثا.

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وحسب مجلة "لها" الفنية، أكدت مصادر مقرّبة من مها حجازي أن الفنانة خلعت الحجاب في العام الماضي، بعد تعرّضها لحادث سير مروّع وإصابتها بكسور وجروح عدة، استوجبت خضوعها لعمليات جراحية ووضع أسياخ وبراغي معدنية في قدمها.

وأشارت المصادر إلى أن حجازي لا تنوي العودة إلى الغناء في وقت قريب.

وكانت أمل حجازي قد ارتدت الحجاب وأعلنت اعتزالها الغناء في عام 2017.

المصدر: RT + "لها"

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