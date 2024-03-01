الفنانة السعودية الشهيرة نيرمين محسن تكشف عن أصولها وسبب انتقالها للعيش في سوريا (فيديو)

كشفت الفنانة السعودية الشهيرة نيرمين محسن الزهراني عن أصولها، وسبب انتقالها للعيش في سوريا.

وخلال لقاء لها ببرنامج "احكي مالك"، أوضحت نيرمين محسن الزهراني قائلة: "كنا نعيش في جدة..وأصولي من الباحة، وانتقلت للعيش في سوريا وعمري تقريبا 9 سنوات".

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وأوضحت أنها زارت الباحة أكثر من مرة للتعرف على المنطقة التي ولدت فيها وأصولها.

وعن سبب انتقالها إلى سوريا، علقت الفنانة قائلة: "والدتي بعد الانفصال كان لديها عملها الخاص في السعودية وافتتحت فرعا في سوريا لرغبتها في الاستقلال".

واستطردت: " ذهبنا مع والدتي إلى سوريا نظرا لتعلقنا بها بشدة"، موضحة أنها عندما ذهبت إلى سوريا تعرفت على حياة جديدة لم تشبه حياتهم في جدة.

نيرمين محسن:



"كنت عايشة في جدة وأصولي من الباحة ، وانتقلت للعيش في سوريا وعمري تقريبًا 9 سنوات وهذا الشيء لليوم اشارة استفهام ليه يسولفون فيه مرة مع انه عادي". pic.twitter.com/z6Cpp8ncEt — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 1, 2024

المصدر: RT