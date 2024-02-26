الفنان المصري حسن معتز على الربابة في ختام مهرجان الشتاء بسوتشي

شارك عازف التشيللو/الربابة المصري، حسن معتز الملّا، فنان الشعب الروسي فاديم ريبين وصوليست مسرح مارينسكي أولغا بيريتياتكو ختام مهرجان الشتاء الدولي الـ17 للفنون بإدارة يوري باشميت.

RT

وقد اختتم المهرجان، الذي يقيمه فنان الشعب في الاتحاد السوفيتي وقائد الأوركسترا وعازف الفيولا الأشهر في العالم يوري باشميت، بحفل موسيقي على خشبة المسرح الشتوي، حيث جمع البرنامج بين روائع الموسيقى الكلاسيكية وثلاثة أعمال عالمية تعرض للمرة الأولى من بينها عمل مع آلة "الربابة" الشرقية.

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وكان من بين ضيوف المهرجان عازف التشيللو/الربابة المصري الشهير حسن معتز الملّا، حيث قام بالعزف المنفرد مع الأوركسترا لعمل المؤلف الروسي كوزما بودروف بعنوان "رؤى ليلية من قصر الحمراء"، والذي عرض للمرة الأولى.

وفي حديثه لـ RT قال حسن معتز إنها المرة الثانية التي يعزف فيها كونشيرتو لهذه الآلة العربية، فيما كانت المرة الأولى لكونشيرتو الربابة لمارسيل خليفة، وتابع أن خصوصية الربابة إنما تتلخص في بساطة تكوينها، حيث أنها تكون من جسم مصنوع من جوز الهند، والجزء العلوي من الخشب، ووترين فقط، يمثل أحدهما وترا حادا هو وتر الجواب، ووترا سميكا هو وتر القرار، وكأنهما يمثلان "السؤال والجواب" وفقا لتعبير معتز.

وحول بداية احترافه آلة الربابة، قال الملّا إنها الصدفة وحدها حيث طلب منه العزف على الآلة أثناء حفل افتتاح مكتبة الإسكندرية، وانتقل حينها إلى الربابة التي كثيرا ما يقوم بالعزف عليها في حفلات مختلفة حول العالم.

وبدأ حسن معتز الملّا دراسة التشيللو في المعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفاتوار" بأكاديمية الفنون المصرية بفصل الأستاذ أيمن الحنبولي، وعزف حفله الأول مع أوركسترا أوبرا القاهرة في سن 16 عاما، ثم انضم إلى الأوركسترا في سن 17، وأصبح عضوا بأوركسترا القاهرة السيمفوني رائدا لمجموعة التشيللو في الفترة من 2004-2008.

فاز الملّا بعدد من الجوائز المحلية بمسابقات الراديو والتلفزيون، وحصل على جائزة من مسابقة التشيللو الشهيرة لعازف التشيللو راستروبوفيتش في باريس، وعلى تقدير خاص من مستيسلاف راستروبوفيتش، وفي عام 1997 حصل على شهادة تقدير في مجال موسيقى الحجرة بمهرجان شليسفيغ هولشتاين الدولي بألمانيا.

شارك في عدد من المهرجانات الدولية، مثل جولات أوركسترا البحر المتوسط في فرنسا أعوام 1995-1998)، وجولات أوركسترا ديوان الشرق والغرب بقيادة دانييل بارينبويم في إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا أعوام (1999-2008) رائدا لمجموعة التشيللو، وقام بالعزف المنفرد مع الأوركسترا.

انضم حسن معتز الملّا عام 2008 إلى أوركسترا قطر الفيلهارموني بصفته رائد مساعد بمجموعة التشيللو، حيث أثبت مهارة منقطعة النظير في العزف على آلة الربابة.

يعود تاريخ آلة الربابة إلى القرن السابق بفارس، حيث تعد أما لجميع الآلات الوترية ذات الأقواس.

يجمع مهرجان يوري باشميت أفضل الكوادر المتخصصة في الموسيقى الأكاديمية وموسيقى الجاز والموسيقى القومية وروائع الباليه والدراما والمعارض وغيرها من الفنون. ومن بين المشاركين في عام 2024 إلدار عبد الرزاقوف، يفغيني ميرونوف، قنسطنطين خابينسكي، سيرغي غارماش، ميخائيل بوريشنيكوف، إيغور بوتمان، دينيس ماتسويف، سفيتلانا زاخاروفا. ويمثل المشاركون الأجانب في مهرجان الفنون 2024 مجموعات وعازفون منفردون من الصين والبحرين وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ومصر.

المصدر: RT