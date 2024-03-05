فنان سعودي شهير يتعرض لانتقادات بسبب صورة سيلفي مع فتاة ويرد على المعلقين (فيديوهات)

رد الفنان السعودي فايز المالكي على الجدل المثار بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يلتقط صورة مع فتاة في أحد المعارض الفنية وكان يضع يده على كتفها.

إقرأ المزيد

وتوجه فايز المالكي للمنتقدين والمعلقين قائلا في الفيديو: "أرجوكم رجاء خاص اتركوا التفكير الوسخ والنيات الشينة..يعلم الله أن هالبنت لو كل واحد يعرف كيف وقفت عشان تصور إنه يجي يبوس راسي".

وأضاف المالكي: "اتركوا البنت في حالها حتى في كتاباتكم سبوني أنا ما عندي مشكلة ما يهمني بس البنت لا تتعرضون لها لأن اللي فيها من وجع وألم ومعاناة يكفيها وفوق كل هذا قاعدة تشارك وترسم وتستمتع وتعيش حياتها ولها بوسة مني على راسها".

وختم الفنان السعودي بالقول: "أسألكم بالله اتقوا الله في أنفسكم لا أحد يقرب البنت في التغريدات أو في السب، وأنا أبرر عشان ما أحد يتكلم عليها".

اوصلوا لأفعاله الرجولية ثم تكلموا عنه ..

والله انك كفوو وطيب يافايز والنعم فيك

مليون ولاتسد ." — ᷂توليـن ᷂السهليۦ.. (@__91t) March 5, 2024

وكان المالكي قد تعرض للانتقادات بسبب وضعه يده على كتف الفتاة، فيما أكد البعض أن إنسانيته دفعته للقيام بذلك.

المصدر: RT