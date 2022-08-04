رغدة ترد بغضب على شائعات وفاة آثار الحكيم

أثار خبر وفاة الفنانة المصرية المعتزلة، آثار الحكيم، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وبينما حرصت آثار الحكيم على التزام الصمت، ظهرت الفنانة السورية رغدة لتنفي تلك الشائعة، مؤكدة أن الفنانة المصرية بحالة صحية جيدة.

وكتبت رغدة في منشور لها على "فيسبوك": "آخر ضحاياهم، وليس آخرها، إطلاق شهادة وفاة لصديقة عزيزة، وأخت فاضلة وهي على قيد الحياة، آثار الحكيم، وكأنه لا يكفيهم أنها تركت الدنيا وما عليها لهم، ليبرطعوا كما يشاؤون بعيدًا عنها وكأنه لم يكفهم ما نشروه من صور غير حقيقية لها ما قبل إشاعة الوفاة، وهم يتهامزون ويتلامزون كيف آل بها الزمن إلى ما هي عليه".

وأضافت: "أنا كنت بصحبتها منذ أسابيع ولم أر فيها ما نشروه من صور لها، بل كانت في أبهى حال من سلام داخلي وروحي انعكس على وجهها ببراءة الأطفال".

يذكر أنه في عام 2013، أعلنت آثار الحكيم اعتزالها الفن خلال مؤتمر صحفي على هامش تكريمها في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في المغرب، مؤكدة على أنها اعتزلت الفن والتمثيل لأنها لم تعد تستمتع بالعمل، قائلة: "أنا بفضل الله اعتزلت التمثيل، ولكن لم أعتزل الحياة والتواصل مع الناس".

المصدر: RT