RT تحصد ميداليات مرموقة في جوائز Cresta Awards العالمية

حصدت بعض المشاريع الفنية والثقافية التي طورتها مجموعة قنوات RT على 11 ميدالية في جوائز Cresta Awards التي تعتبر من أهم المنافسات العالمية في مجال الإعلان والتصميم والتسويق الرقمي.

وفاز موقع "الرسالة الأبدية" الإلكتروني الذي طورته RT بالتعاون مع فنانين ومصممي غرافيك بالميدالية الذهبية في المسابقة عن فئة "التصميم الرقمي".

كما حصد الميدالية الفضية عن فئة "استخدام الوسائط الجديدة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي" في المسابقة مشروع "صفحات النصر" RT# Pages of Victory، والذي يحكي قصة الحرب الوطنية العظمى من خلال منظور الوسائط الجديدة والفن الرقمي على 5 منصات: "تويتر"، "إنستغرام"، "فيسبوك"، "فكونتاكتي"، "يوتيوب".

كما فازت سلسلة فيديوهات "War: Children Drawings in VR Animation" بالميدالية الفضية في المسابقة عن فئتي " Brand Content: Brand VR/AR" و" Digital Craft: Use of Animation"، إذ تضمنت هذه الفيديوهات رسومات للأطفال من زمن الحرب العالمية الثانية، تم تصويرها على شكل رسوم متحركة افتراضية بواسطة فنانين مشهورين في هذا المجال.

وبالإضافة لكل ما سبق حصدت مشاريع "صفحات النصر" التي أنتجتها قنوات RT 6 ميداليات برونزية عن فئات مختلفة في مسابقات Cresta Awards.

وتعتبر جوائز Cresta Awards التي تمنح منذ عام 1993 من أهم الجوائز العالمية التي تعنى بمجال الإعلان والتصميم والتسويق الرقمي، وتضم لجنة تحكيمها أكثر من 120 مختصا عالميا في هذه المجالات.

المصدر: RT