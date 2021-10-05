المشارك المعمر في الحرب الوطنية العظمى يفوز بمسابقة "الصوت 60 +" الموسيقية (فيديو)

فاز المحارب القديم، ميخائيل سيريبرياكوف البالغ من العمر 97 عاما بالموسم الرابع لمسابقة "الصوت 60+" الموسيقية التي أقامتها القناة التلفزيونية الروسية الأولى.

صرح بذلك الاثنين 4 أكتوبر ناطق باسم القناة التلفزيونية الروسية الأولى.

إقرأ المزيد

وقال الناطق إن، أداء سيريبرياكوف حصد 79.5 % من أصوات المشاهدين. وفي الدور النهائي لمشروع "الصوت 60+" التلفزيوني قام المتقاعد المعمر بأداء أغنية "حبيبتي" للمؤلف الموسيقي الروسي، متفي بلانتر والشاعر يفغيني دولماتوفسكي وكذلك أغنية "دوشيتشكا" الروسية المعروفة بأدائها من قبل نجم الأوبرا الروسية في القرن الـ20، سيرغي ليميشيف.

وقال، ميخائيل سيريبرياكوف في مقابلة مع القناة التلفزيونية الأولى إنه ينوي مواصلة الغناء. وقد حصل الفائز بالمسابقة على مليون روبل (ما يعادل نحو 14 ألف دولار) كما حصل على ترخيص بتسجيل أغنية فردية.

يذكر أن "الصوت 60+" هو العرض التلفزيوني الذي يتسابق فيه الموسيقيون المحترفون وعشاق الموسيقى الروس. وقد تولى الإشراف على فرق المغنيين كل من نجوم المسرح الغنائي الروسي وموسيقى البوب والروك فاليري ليونتيف، ستاس نامين، لايما فايكولي، أوليغ غازمانوف.

وكان، ميخائيل سيريبرياكوف من أعضاء فريق المغني والمؤلف الموسيقي، أوليغ غازمانوف المعروف بتأليفه لأغنيات "البحارة"، "موسكو"، "أمير القوزاق"، "الضباط" وغيرها. وأما تقديم البرنامج فتولاه الفنان دميتري ناغييف.

المصدر: نوفوستي