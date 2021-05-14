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المغنية مانيجا: مشاركتي في "يوروفجن" فوز شخصي كبير لي

الثقافة والفن

المغنية مانيجا: مشاركتي في
Sputnik Evgeny Biatov
المغنية مانيجا
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لا تعطي المغنية، مانيجا التي تمثل روسيا في مسابقة "يوروفجن" الموسيقية في هولندا أهمية كبيرة للمكانة التي ستحتلها هناك، إذ أنها تعتبر مشاركتها في المسابقة فوزا شخصيا كبيرا.

صرحت مانيجا بذلك في برنامج "الضيف الخاص" الذي قدمته الخميس 13 مايو قناة RTVI  الفضائية التلفزيونية الروسية. وقالت مجيبة عن سؤال وجهته إليه مقدمة البرنامج، تينا كانديلاكي، عن رد فعلها على الفشل في المسابقة، قالت "لن يحدث أي شيء سيئ".

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وأوضحت قائلة:"  أنا أشعر بأنني فائزة لكوني مشاركة في المسابقة. ويكفي لي ذلك وقد شاطرتني عائلتي موقفي الصادق".

فيما لا تنوي المغنية في حال الفشل في المسابقة التخلي عن الأداء الموسيقي فقالت " إذا لم احتل مرتبة عالية في المسابقة فإن ذلك لا يعني أنني لن استمر في الغناء والأداء. ويعتبر ذلك بالنسبة إلي أهم من أي شيء آخر".

وتخطط، مانيجا بعد انتهاء المسابقة الموسيقية في هولندا للقيام بجولة موسيقية عبر روسيا وخارجها. وقالت:" لا أريد أخذ راحة، إذ أني أشعر بأن وقتي قد حان واستطيع أن أصبح موسيقية كبيرة".

يذكر أن مسابقة "يوروفيجن 2021" ستقام في روتردام الهولندية في 18 – 22 مايو الجاري. وقد أثار ترشيح المغنية مانيجا طاجيكية الأصل  للمشاركة في المسابقة أصداء متباينة في المجتمع الروسي.

المصدر: RT

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