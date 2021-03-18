مسابقة أندريه ستينين للتصوير تعلن النتائج الأولى لعام 2021

انتهت مسابقة أندريه ستينين الدولية للمصورين الشباب من قبول الأعمال، وأعلنت النتائج الأولى لعام 2021.

وقد سعت المسابقة في عامها الجديد إلى توسيع رقعة المشاركة الجغرافية، ولأول مرة في تاريخها، أرسل مصورون شباب من تونس وتايلاند وجمهوريتي الكونغو (برازافيل والكونغو الديمقراطية) أعمالهم إلى المسابقة.

وإجمالاً، تم تقديم حوالي 4500 عمل إلى مسابقة هذا العام، من 70 دولة حول العالم من جميع القارات الخمس.

إقرأ المزيد

ومن بين المشاركين الأجانب، تصدّرت الهند قائمة الأعمال المشاركة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، كما ارتفع وجود المشاركين من الهند بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي. وقد احتل المشاركون من الهند المرتبة الأولى بأفضل 10 مشاركين في المسابقة، جنباً إلى جنب مع المصورين الروس، الذين ارتفع عدد أعمالهم بنسبة 20% تقريباً.

كما تضم المراكز الخمسة الأولى مراسلين من إيران وبنغلاديش وإيطاليا والصين. يتبعهم صحفيون من إسبانيا وفرنسا والبرازيل، حيث ضاعف المصورون من البرازيل عدد الطلبات المقدمة إلى المسابقة هذا العالم مقارنة بالعام الماضي. ويتذيل القائمة الصحفيون من ألمانيا والمكسيك، حيث يحتلون المركز العاشر.

وبحسب القيّمة على المسابقة، رئيسة خدمة المشاريع المرئية في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أوكسانا أولينيك، فإن المستوى المهني الرفيع للأعمال وحماس المتسابقين يؤكدان على زيادة الطلب على التصوير كنموذج إخباري في العالم الحديث، وعلى شعبية المسابقة في المشهد الإعلامي الدولي.

إننا ننتظر كل عام بفارغ الصبر مشاركين جدد من دول جديدة للمنافسة، ولا نشعر بخيبة أمل أبداً في توقعاتنا.

وشددت أولينيك على أنه تبقى عدد قليل جداً من الدول على الخريطة الجغرافية للعالم، ممن لا يعرفون عن مسابقتنا أو لم يشاركوا فيها.

وسيبدأ فريق التحكيم الدولي في عمله لاختيار أفضل الأعمال المقدمة في نهاية أبريل المقبل، على أن يتم الإعلان عن القائمة المختصرة من الفائزين في 16 يونيو على الموقع الإلكتروني للمسابقة.

وسيقام حفل توزيع الجوائز في سبتمبر بالعاصمة الروسية موسكو، بالتزامن مع الجولة الفنية العالمية لأعمال الفائزين بالجائزة. وتشمل تلك الجولة، وفقاً لتقاليد المسابقة، مواقع معارض كبرى في 12 مدينة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط.

ومنذ عام 2018 أصبح المقر الرئيسي في نيويورك للمنظمة الدولية التي تعنى بمسائل تعزيز السلام والأمن في جميع البلدان - الأمم المتحدة (UN)، من بين المنصات الهامة للمعارض الخاصة بالمسابقة. ومنذ عام 2019 أقيمت معارض المسابقة في مجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ.

تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها وكالة "روسيا سيغودنيا"تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت الانتباه إلى تحديات التصوير الصحفي الحديث. وتعتبر منصة للمصورين الشباب أصحاب الموهبة، حيث يوجهون انتباهنا إلى الناس والأحداث القريبة منا.

إقرأ المزيد

الشركاء الرسميون للمسابقة لهذا العام 2021: القناة التلفزيونية الحكومية "روسيا-كولتورا"، القناة التلفزيونية "موسكو 24"، موقع المعلومات والأخبار "فيستي رو"، سينما الإنترنت "tvzavr".

شركاء الإعلام الدوليون في المسابقة: وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك"، وموقع RT، وكالة الأنباء "أسكانيوز"، شركة "إندبندنت نيوز"، وكالة الأنباء "تيلام"، وكالة الأنباء الأفريقية "أنا"، شنغهاي يونايتد ميديا غروب "SUMG"، موقع صحيفة "تشاينا ديلي"، الموقع الإلكتروني "الصحيفة" The Paper، الشبكة الإعلامية "الميادين"، وكالة الأنباء "برينسا لاتينا"، الموقع الإلكتروني "DBW".

الشركاء المختصون في المسابقة: نقابة الصحفيين الروسية، الموقع الإخباري "يونغ جورناليستيس"، موقع "راشن فوتو"، موقع "فوتو ستادي"، مدرسة التصوير "أكاديميا فوتوغرافي"، مجلة "فوتوارجينتا"، نادي المصورين الصحفيين نيو دلهي، مجلة "لو ماغازين"، موقع "أول أباوت فوتو"، مجلة "آي"، مجلة "آرت دوك"، موقع "آي فوتو تشانل".

المنصة الدولية/الشريك، مهرجان "فوتو أون" PhotON.

المصدر: RT