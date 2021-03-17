 
مباشر

موسكو تستضيف مهرجان "ليلة المسارح"

الثقافة والفن

موسكو تستضيف مهرجان
Sputnik Kirill Kalinnikov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzhj

تشهد موسكو في ليلة 27 مارس الجاري فعالية ثقافية سنوية تقليدية وهي "ليلة المسارح".

وستعرض في إطار الفعالية التي تقام في موسكو للمرة العاشرة  62 مسرحية و30 برنامجا موسيقيا وتلقى 7 محاضرات وتقام 8 معارض وتعقد 26 لقاءا إبداعيا بالفنانين وستتاح للمشاركين فرصة لمشاهدة البروفات التي يقيمها الفنانون في مسارح موسكو.

إقرأ المزيد
فيلم كارتون روسي يفوز بجائزة في مهرجان ياباني
فيلم كارتون روسي يفوز بجائزة في مهرجان ياباني

وقال رئيس إدارة الثقافة في بلدية موسكو، ألكسندر كيبوفسكي، إنه يتوقع أن ترفع حكومة موسكو في يوم المسرح الدولي الذي يصادف 28 مارس المقبل  قيودا مفروضة على حضور نسبة 100% من المشاهدين في كل المسرحيات والفعاليات، مع العلم أن الإجراءات الاحترازية تقضي الآن بأن يحضر في كل قاعة العرض 50% من المشاهدين فقط.

ويمكن لكل مشاهد الاطلاع على برنامج فعالية "ليلة المسارح" في موقع بلدية موسكو وتسجيل اسمه عن طريق شفرة QR في هاتفه الذكي.

وستقام مراسم تدشين الفعالية الساعة 19.00 يوم 27 مارس الجاري بنظام "أوفلاين"، أي بحضور الضيوف والمشاهدين وليس "أونلاين"، كما كان الحال العام الماضي، في مسرح "ستانيسلافسكي" الموسيقي بموسكو.

يذكر أن فعالية " ليلة المسارح" تقام في موسكو كل عام. وتشارك فيها نحو 130 مؤسسة ثقافية تفتح ليلا أبواب مسارح موسكو كلها تقريبا ليشاهد الضيوف مسرحياتها مجانا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا