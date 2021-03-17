موسكو تستضيف مهرجان "ليلة المسارح"

تشهد موسكو في ليلة 27 مارس الجاري فعالية ثقافية سنوية تقليدية وهي "ليلة المسارح".

وستعرض في إطار الفعالية التي تقام في موسكو للمرة العاشرة 62 مسرحية و30 برنامجا موسيقيا وتلقى 7 محاضرات وتقام 8 معارض وتعقد 26 لقاءا إبداعيا بالفنانين وستتاح للمشاركين فرصة لمشاهدة البروفات التي يقيمها الفنانون في مسارح موسكو.

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وقال رئيس إدارة الثقافة في بلدية موسكو، ألكسندر كيبوفسكي، إنه يتوقع أن ترفع حكومة موسكو في يوم المسرح الدولي الذي يصادف 28 مارس المقبل قيودا مفروضة على حضور نسبة 100% من المشاهدين في كل المسرحيات والفعاليات، مع العلم أن الإجراءات الاحترازية تقضي الآن بأن يحضر في كل قاعة العرض 50% من المشاهدين فقط.

ويمكن لكل مشاهد الاطلاع على برنامج فعالية "ليلة المسارح" في موقع بلدية موسكو وتسجيل اسمه عن طريق شفرة QR في هاتفه الذكي.

وستقام مراسم تدشين الفعالية الساعة 19.00 يوم 27 مارس الجاري بنظام "أوفلاين"، أي بحضور الضيوف والمشاهدين وليس "أونلاين"، كما كان الحال العام الماضي، في مسرح "ستانيسلافسكي" الموسيقي بموسكو.

يذكر أن فعالية " ليلة المسارح" تقام في موسكو كل عام. وتشارك فيها نحو 130 مؤسسة ثقافية تفتح ليلا أبواب مسارح موسكو كلها تقريبا ليشاهد الضيوف مسرحياتها مجانا.

المصدر: تاس