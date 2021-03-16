فيلم كارتون روسي يفوز بجائزة في مهرجان ياباني

فاز فيلم الكارتون القصير Runmania (الإدمان على الجري) من إخراج الروسية، داريا ستولبتسوفا، بجائزة خاصة في مهرجان طوكيو السنوي (TAAF ) لأفلام الرسوم المتحركة.

وجاء على موقع المهرجان إن رئيس بلدية منطقة "توسيما" في طوكيو يعتقد أنه حين توزيع جوائز المهرجان سيتم منح فيلم Runmania الروسي للرسوم المتحركة جائزة خاصة باسمه.

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وتدور أحداث الفيلم في متنزه المدينة حيث تعدو كل يوم الشخصية الرئيسية في الفيلم استعدادا للمشاركة في الماراثون الرياضي.

فيما نال الفيلم الإسباني البلجيكي"يوسف" جائزة رئيسية للمهرجان. ويروي الفيلم سيرة حياة الفنان التشكيلي الكاتالوني، يوسف بارتولي، المعروف بصراعه ضد الفاشية في إسبانيا. ومنح فيلم "التابوت" الفرنسي للرسوم المتحركة جائزة أفلام الكارتون القصيرة .

يذكر أن TAAF هو مهرجان ياباني لأفلام الرسوم المتحركة يقام كل عام منذ عام 2002 في حي"توسيما" بطوكيو. وكان فيلم "ملكة الثلج" الروسي للرسوم المتحركة قد ترشح العام الماضي للمشاركة في البرنامج الرئيسي للمهرجان.

المصدر: تاس