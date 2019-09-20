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فيلم كارتوني روسي مرشح لنيل جائزة في مهرجان سينمائي أمريكي

الثقافة والفن

فيلم كارتوني روسي مرشح لنيل جائزة في مهرجان سينمائي أمريكي
Sputnik Aleksandr Galperin
صورة أرشيفية
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افتتح في ولاية نيويورك الأمريكية الأربعاء 18 سبتمبر مهرجان "نياغارا فولس" السينمائي الدولي السنوي.

ويشارك في برنامجه الرئيسي فيلم الرسوم المتحركة "ملكة الثلج،" من إنتاج ورشة الرسوم المتحركة Wizart في مدينة فورونيج الروسية وهو الفيلم الروسي الوحيد للمنافسة على الجائزة الرئيسية للمهرجان بعد عامين على تأسيسه.

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ويضم برنامج مهرجان "نياغارا فولس" الذي يختتم أعماله في 21 سبتمبر الجاري 27 فيلما سينمائيا و44 فيلما قصيرا، بما فيه فيلمان للرسوم المتحركة.

أما فيلم الكرتون المنافس فهو الفيلم الأمريكي الإيرلندي الفرنسي الكندي المشترك "العريف ستابي بطل أمريكي".

يذكر أن حلقة " ما وراء المرآة" هي الرابعة في مسلسل الرسوم المتحركة "ملكة الثلج" الذي يعرض في المهرجان يوم 20 سبتمبر من إخراج الروسيين،  تشيتشيلين، ووروبرت لانس.

المصدر: تاس

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