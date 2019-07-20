فيلم كارتون روسي ينال جائزة في مهرجان Animator البولندي الدولي (فيديو)

منح فيلم الرسوم المتحركة "5 دقائق في الطريق إلى البحر" من إخراج الروسية، ناتاليا ميرزويان ، جائزة "بيغاسوس الفضي" في مهرجان Animator البولندي الدولي الـ12 لأفلام الرسوم المتحركة.

وهي جائزة ثانية بعد جائزة "بيغاسوس الذهبي" حسب تقييم لجنة التحكيم في المهرجان.

وجاء في بيان أصدرته شركة "ريكي" الروسية التي تولت تمويل إخراج الفيلم في ورشة "بطرسبورغ" للرسوم المتحركة أن فيلم "5 دقائق في الطريق إلى البحر" سبق له أن نال 20 جائزة سينمائية روسية ودولية، الأمر الذي يفتح أمامه طريقا لإدراجه على القائمة الطويلة لجائزة أوسكار السينمائية الأمريكية بفئة أفلام الكارتون.

يذكر أن Animator هو من أكبر المهرجانات الدولية المتخصصة في أفلام الرسوم المتحركة والذي يقام منذ عام 2008. ويشارك فيه كل عام ما يزيد من 300 فيلم كارتون من مختلف بلدان العالم.

المصدر: تاس