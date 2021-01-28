لجنة تحكيم مسابقة أندريه ستينين لعام 2021 تضمّ رواد التصوير في العالم

أعلنت مسابقة أندريه ستينين الدولية للمصورين الشباب عن أعضاء لجنة التحكيم لهذا العام، والمكونة من كبار المحترفين في قطاع التصوير، حيث يعتبر فريق اللجنة لهذا العام فريداً من نوعه.

وتضم اللجنة ممثلين عن كبرى وسائل الإعلام في العالم ومصورين حائزين جوائز كبرى، ممن قاموا بالفعل في سنوات مختلفة بتقييم أعمال المشاركين في مسابقة أندريه ستينين.

من بين هؤلاء: أندرياس ترامب مدير قسم الصور في مجلة شتيرن (ألمانيا)، وروث إيشهورن المنسقة المستقلة ومحررة الصور التي شغلت سابقاً مديرة قسم الصور في النسخة الألمانية من مجلة GEO (ألمانيا)، وألبرتو برينا مؤسس ومنسق مهرجان التصوير الأخلاقي السنوي في لودي (FestivaldellaFotografiaEtica) (إيطاليا)، وايان لاندسبيرغ محرر صور لأقدم الصحف في جنوب إفريقيا كيب تايمز وكيب أرغوز كجزء من مجموعة إندبندنت ميديا، وفاليري ميلنيكوف الفائز مرتين بالجائزة العالمية الرائدة في التصوير WorldPressPhoto المصور الصحفي الخاص لوكالة ريا نوفوستي (روسيا)، ويوري كوزيريف الفائز بعدد من جوائز الصور الدولية الرائدة المؤسس المشارك لوكالة التصوير العالمية الشهيرة "نور" (روسيا).

ويذكر أن مشاريع الوكالة الدولية الموضوعية تثير تغييرات إيجابية عالمية في المجتمع والبيئة لأنها تغطي مسائل الاحتباس الحراري وتتحدث عن الظلم الاجتماعي أو انتهاكات حقوق الإنسان من خلال لغة التصوير.

في هذا الصدد أشار يوري كوزيريف المصور الروسي والمؤسس المشارك لوكالة التصوير العالمية "نور" NoorImages قائلاً:

أنا ممتن ويشرفني أن أكون مدعواً كعضو في لجنة تحكيم مسابقة ستينين الدولية. هذا الفريق تشكل بالفعل وبات يتمتع بسمعة مرموقة ومفهوم ووجهات نظر خاصة وشروطه الخاصة وحتى أنه نال صيتاً واسعاً في العالم. لقد كان أندريه مصوراً جيداً ومحترفاً ماهراً. ومن المهم جداً أن نتذكر ذلك دائماً. بالنسبة لي فإن أي مسابقة هي عبارة عن تلخيص صادق للأعمال التي يقوم بها المرء خلال عام بحيث يدرك ما هي الايجابيات وما هي السلبيات. هناك أيضاً ظروف موضوعية - على سبيل المثال كان هذا العام صعباً علينا جميعاً. إذا أخذنا بعين الاعتبار مهنة المصور الصحفي فإن المهمة الأساسية تكمن في القدرة على الحركة والتواجد في الأماكن المناسبة في الوقت المناسب. الناس - على سبيل المثال أندريه ستينين - على استعداد لتحمل المخاطر والتواجد في الأماكن الساخنة. لكن فجأة وبسبب الوباء وجدنا أنفسنا في مثل هذا الإطار الضيق حيث كنا جميعاً مقيدين في الحركة. وبالتالي تشكل لدي فضول كبير حول كيف تعامل المصورون مع هذه المشكلة وخاصة الشباب الذين يعتبرون الحركة بالنسبة لهم هي الحياة. سيتحدث الشباب بالتأكيد عن فيروس كورونا والوباء. لكن من الخطأ الاقتصار على هذا الموضوع وحده، فالحياة تستمر. وإذا عدنا مرة أخرى إلى تجربة أندريه ستينين الذي صور الحرب وكان مراسلاً حربياً، فقد صور أيضاً الحياة في خضم النزاعات. والحياة - كما نعلم - لا تتكون فقط من الرصاص، فهناك النساء يلدن وتستمر مشاعر الحب والغيرة والانفصال. لذلك يجب أن نظهر جوانب الحياة هذه أيضاً.

أما أندرياس ترامب مدير قسم الصور في مجلة شتيرن (ألمانيا) فقد تحدث قائلاً:

كان ذلك في ربيع عام 2017 عندما دُعيت إلى لجنة تحكيم مسابقة أندريه ستينين لأول مرة. لقد كانت فرصة مهمة أن أرى موسكو وأن أعمل مع فريق من المحترفين من "روسيا سيغودنيا". خلال عمل لجنة التحكيم أصبح لدي زملاء جدد، ولكن الأهم من ذلك أنني رأيت أعمال العديد من المصورين الجدد. حالياً عندما سئلت عما إذا كنت أرغب في أن أصبح عضواً في لجنة تحكيم المسابقة مرة أخرى في عام 2021، لن أتردد في قبول هذه الدعوة. أنا متأكد تماماً من أنني سأرى مرة أخرى المزيد من الأعمال الفنية القيمة للمصورين من جميع أنحاء العالم. وأنا أتطلع حقاً إلى هذه اللحظة.

بدورها نوهت روث إيشهورن المنسقة المستقلة ومحررة الصور التي شغلت سابقاً مديرة الصور في النسخة الألمانية من مجلة GEO (ألمانيا) في هذا السياق قائلة:

شاركتُ لأول مرة في عام 2016 واطلعت على معظم أعمال عام 2015. أتذكر أن لجنة التحكيم كانت تتألف من متخصصين من دول مختلفة - روسيا وإيطاليا والصين وأمريكا والسويد وألمانيا. لقد كانوا جميعاً محترفين وكانوا يتمتعون بحجج قوية ومقنعة. تجادلنا معهم بحماس حول أعمال المشاركين من الناحية الجمالية وقيمة المعلومات. أنا سعيدة لأن المسابقة لا تزال تحظى بالدعم وتتمتع بشعبية ولديها معجبون. من المهم بالنسبة للمصور الفوتوغرافي اقتناص الفرص لإظهار أعماله والحصول على التقدير. ويحتاج المصورون الصحفيون الشباب بشكل خاص إلى الممارسة والفرصة لتقييم أعمالهم على المستوى العالمي.

في حين تحدث الايطالي ألبرتو برينا مؤسس ومنسق المهرجان السنوي للتصوير الأخلاقي في لودي (FestivaldellaFotografiaEtica) قائلاً:

يسعدني أنني تلقيت دعوة للانضمام إلى لجنة تحكيم مسابقة أندريه ستينين للمرة الثانية. لقد كانت تجربتي الأولى إيجابية وموفقة، حيث أتاحت لي الفرصة للعمل مع زملاء متحمسين من جميع أنحاء العالم يحاولون إحداث تأثير إيجابي على مجتمع التصوير الفوتوغرافي. إنه لشرف عظيم لي أن أساهم في هذا المشروع الرائع ومشاهدة مراحل تطوره عن كثب. أتطلع إلى العمل مع زملائي أعضاء لجنة التحكيم وتقييم أعمال المصورين الصحفيين الشباب خاصة في مثل هذه الظروف المهمه التي يعيشها العالم بأسره.

وقال ايان لاندسبيرغ محرر صور لأقدم الصحف في جنوب إفريقيا كيب تايمز وكيب أرغوز كجزء من مجموعة إندبندنت ميديا (جنوب إفريقيا):

من خلال مشاركتي في مسابقة أندريه ستينين – 2017 بصفة عضو في لجنة التحكيم تمكنت من إلقاء نظرة نقدية على رؤيتي الخاصة حول التصوير الصحفي في هذا العالم المتغير، وأتيحت لي الفرصة أن أقيم أيضاً أعمال المصورين الشباب من مختلف بقاع الأرض. ما أثار إعجابي بشكل خاص هو تنوع واتساع وجهات نظر فريق لجنة التحكيم، الذي تكون من المحترفين في هذا القطاع والخبراء من إيطاليا وألمانيا والصين وجنوب إفريقيا وروسيا، فضلاً عن الدقة المنهجية التي تم بها إعداد التقييم والطريقة التي تم خلالها تنفيذ العملية من قبل الفريق لإجراء المسابقة تحت إشراف أوكسانا أولينيك. أنا أتوق لرؤية كيف ستقوم لجنة التحكيم في عام 2021 بتقييم أعمال المصورين التي تجسد الواقع الجديد الناجم عن الوباء العالمي. إنه لشرف عظيم ومميز لي في أن أشارك في المسابقة مرة أخرى كعضو في لجنة التحكيم.

فاليري ميلنيكوف الحائز جائزة WorldPressPhoto مرتين والمصور الصحفي الخاص للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" أكد في هذا الصدد قائلاً:

سأكون هذا العام من بين أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي. قبل عدة سنوات كنت بالفعل عضواً في لجنة تحكيم هذه المسابقة. وعلى الرغم من حقيقة أن المسابقة كانت تخطو خطواتها الأولى إلا أنه في ذلك الوقت تم إرسال عدد كبير جداً من الأعمال المهمة والمثيرة للاهتمام. لقد كانت بالنسبة لي أول تجربة للعمل في فريق لجنة تحكيم دولي، والذي ضم ممثلين عن قطاع الإعلام من جميع أنحاء العالم. يحذوني الأمل حقاً في أن نشهد هذا العام أيضاً عدداً كبيراً من الأعمال المهمة والممتعة والمتنوعة، خاصة وأن العام الماضي لم يكن سهلاً على روسيا والعالم بأسره. أغتنم هذه الفرصة لأوجه الدعوة إلى جميع المصورين الذين لديهم ما يقدمونه من أعمال مصورة للمشاركة في مسابقتنا والتي من خلالها يمكن أن يطلع الجمهور على أحداث العام المنصرم.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين سوف يتنافسون في عام 2021 لنيل الجوائز ضمن أربع فئات - "الأخبار الرئيسية" ، "الرياضة" ، "كوكبي" ، "لوحة. بطل هذا الزمان". وسيكون بإمكان جميع المشاركين في جميع الفئات تقديم عمل واحد في فئتين، "صورة واحدة" و "سلسلة صور". علماً أن فترة قبول الأعمال سوف تستمر حتى 28 فبراير على الموقع الإلكتروني للمسابقة.

في عام 2021 سوف تبلغ قيمة جوائز المسابقة 125000 (حوالي 1640 دولارا أمريكيا) و 100000 (حوالي 1300 دولار أمريكي)، و 75000 روبل (حوالي 980 دولارا أمريكيا) للمراكز الأولى والثانية والثالثة في كل فئة. وسوف يحصل الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة ستينين - - Grand Prix على 700000 روبل (حوالي 9200 دولار أمريكي).

وسيكون لدى كل مصور صحفي شاب فرصة لعرض أعماله في المنصات الروسية والدولية. والحديث يدور عن جولة معرض أعمال الفائزين بالمسابقة، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ منها وتشمل عشرات المدن في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط.

وفي هذا الاطار ومنذ عام 2018 أصبح المقر الرئيسي في نيويورك للمنظمة الدولية التي تعني بمسائل تعزيز السلام والأمن في جميع البلدان - الأمم المتحدة (UN)، من بين المنصات الهامة للمعارض الخاصة بالمسابقة. ومنذ عام 2019 أقيمت معارض المسابقة في مجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ.

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تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها وكالة "روسيا سيغودنيا"تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت الانتباه إلى تحديات التصوير الصحفي الحديث.

وتعتبر منصة للمصورين الشباب أصحاب الموهبة، حيث يوجهون انتباهنا إلى الناس والأحداث القريبة منا.

في عام 2020 الشركاء الرسميون للمسابقة: موقع المعلومات والأخبار فيستي رو، القناة التلفزيونية الحكومية "روسيا-كولتورا".

شركاء الإعلام الدوليون في المسابقة: وكالة الأنباء والإذاعة سبوتنيك، وكالة الأنباء أسكانيوز، شركة إندبندنت نيوز، وكالة انباء نوتيميكس، وكالة الأنباء آنا، قناة وموقع آر تي، شنغهاي يونايتد ميديا غروب (SUMG)، موقع صحيفة تشاينا ديلي، الموقع الإلكتروني ذا بابير، الشبكة الإعلامية الميادين، وكالة الأنباء برينسا لاتينا، وكالة الأنباء نيوز 1، الموقع الإلكترونيDBW، الموقع الإخباري برازيل247.

الشركاء المختصون في المسابقة: مجلة «ناشيونال جيوغرافيك روسيا»، موقع رشان فوتو، موقع فوتو ستودي رو، مدرسة التصوير «أكاديميا فوتوغرافي»، الموقع الإخباري يونغ جورناليستيس، مجلة فوتوارجينتا، كلو فوتوجورناليستي نيو دلهي، مجلة Enfoque Visual، مجلة لف مغازين، مهرجان كشريك دولي فوتون.

المصدر: RT