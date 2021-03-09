"بلا جمهور".. مشروع لبث حفلات فنانين فلسطينيين شبان عبر الانترنت

دفعت القيود المفروضة للحد من تفشي مرض كوفيد-19 مجموعة تضم خمسة فنانين فلسطينيين شبان إلى تنظيم وتصوير جلسات غنائية بدون جمهور وبثها عبر الإنترنت.

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جاء هذا المشروع، الذي سموه "بلا جمهور"، في إطار منصة "عيش القدس" التي تستهدف إنعاش حياة القدس القديمة من خلال إقامة حفلات ومعارض وأنشطة محلية، لكن تلك الأنشطة توقفت جميعها منذ أجبرت جائحة كورونا السلطات على فرض إغلاقات وقيود في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وقال مدير مشروع "بلا جمهور" عفيف عميرة: "عيش القدس اللي هدفها تنمية القدس الشرقية بشكل خاص وفلسطين بشكل عام. جزء من عيش القدس كمان قررنا إنه نسوي مشروع سميناه "بلا جمهور"، بلا جمهور هو عبارة عن مشروع راح يجيب فنانين فلسطينيين من كل فلسطين اللي يعرضوا لايف سيشنز بدون جمهور راح نكون إحنا أكتر برودكشن وتصوير، هدفنا إنه نوصل أغانينا وثقافتنا وإنه عندنا شغلات بنقدر نوصلها لبره ولفلسطين نفسها بالفنانين الموجودين عندنا وإحياء الفن بشكل عام بالقدس".

ويهدف المشروع إلى أن يؤدي فنانون فلسطينيون من الضفة الغربية والقدس الشرقية والمدن والقرى العربية في إسرائيل أغنياتهم أمام الكاميرا، وتصور الجلسات الموسيقية وتنتج لتنشر بشكل أساسي على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقال مؤسس (عيش القدس) والمدير المشارك لمشروع "بلا جمهور"، جوني مستكلم "هدف إنه نعكس كل الكرياتيفتي والبرودكشن (الإبداع والإنتاج) الموجود عندنا في القدس برضه من ناحية مصورين من ناحية الفنان نفسه، العازفين حتى الملابس، الثيم كله منعكس هاد الاشي للفلسطينية، للعرب برضه، وللعالم كله إن شاء الله".

وقال الفنان بشار مراد "الفكرة كانت إنه نعمل عروض اللي هي بما إنه هلأ وقت الكورونا وفش ناس قادرة، الموسيقيين مش قادرين يعملوا عروض فش هلأ فستيفالز، فش مهرجانات، فش اشي، فكانت فكرة كتير حلوة إنه نعمل شي شبه عرض حي بس يكون مصور، فلما حكوا معي إنه نسوي هاي الفكرة تشجعت ع طول وأخدنا الشي أكتر يعني مما كنا متصورين من ناحية ست وديزاين وإخراج وكل هاي الأشياء".

وقال فنان الراب، أحمد أبو بكر "يعني لما بيعمل الموسيقى اللي بحبها ولا شي اللي بحبه دايما بستمتع بس كنت بحب أكتر يعني الواحد مع لذة الجمهور وهيك، بس بغض النظر اللي إحنا عايشينه ولا شي اللي عايشينه اللي هو على جميع العالم كله، مبادرة كتير كتير رائعة، وأنا شايف إنه بالعكس هم عم بحاولوا يخلوا إنه الاشي شغال يعني مش بس إنه خلص كورونا ممنوع شوز ممنوع عروض ممنوع تطلع، فهم خلوا الاشي شغال وماشي وهذه مبادرة جدا أعجبتني".

وينفذ مشروع "بلا جمهور" بالتعاون مع (مجموعة أمباسادور) الفندقية التي تتيح للمنتجين والفنانين تصوير جلساتهم الموسيقية بدون جمهور في فنادقها بالضفة الغربية والقدس الشرقية في إطار دعمها للمنتجين والفنانين.

المصدر: رويترز