فلسطين.. إغلاق شامل في نابلس لمدة أسبوع جراء تزايد الإصابات بكورونا

أعلن محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، عن إغلاق المحافظة إغلاقا تاما لمدة أسبوع ابتداء من يوم السبت القادم وحتى 13 من مارس الجاري، بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا،

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وقال رمضان في مؤتمر صحفي، إنه "سيتم إغلاق محافظة نابلس، إغلاقا تاما، ومنع الحركة بين القرى والمدن، إلا للضرورة القصوى، ووقف المواصلات الداخلية والخارجية إيقافا تاما، وإغلاق كافة المرافق التجارية والصناعية، ما عدا الصيدليات، اعتبارا من يوم السبت المقبل ولمدة سبعة أيام".

وأضاف رمضان أنه "سيتم فتح المخابز في المحافظة يوم الأحد والثلاثاء والخميس فقط، وما تبقى من الأيام ستكون مغلقة، أما غدا الجمعة ففتح شامل ليتسنى للمواطنين سد احتياجاتهم"

وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في وقت سابق من اليوم الخميس مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم الخميس، لمواجهة تفاقم جائحة فيروس كورونا.

المصدر: RT