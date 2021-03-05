مقطع فيديو يعرض لحظات رسم لوحة "بانكسي" الشهيرة على جدار سجن بريطاني

نشر فنان رسومات الشارع الشهير، بانكسي، مقطع فيديو للوحة الجرافيتي على جدار سجن في مدينة ريدينغ بمقاطعة باركشير في المملكة المتحدة.

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وتصور اللوحة الجدارية سجينا يتسلق ملاءة استعملت بمثابة حبل، رُبطت بنهايته آلة كاتبة.

واشتهرت اللوحة الجدارية منذ يوم الاثنين، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا العمل للفنان ذاته أم لمقلديه.

ويوثق مقطع الفيديو عملية رسم اللوحة ليلا، فيما استعان الفنان بمصباح مثبت برأسه، ولم تظهر تقاسيم وجه الرسّام.

يذكر أن هذا السجن يشتهر بأن الكاتب العالمي أوسكار وايلد، الذي أدين بتهمة الفجور عام 1895، كان قد قضى عقوبته فيه. وهناك كتب قصيدته الشهيرة "أغنية سجن ريدينغ" ورسالة اعتراف "من الهاوية".

يشار إلى أن بانكسي فنان غامض ومستفز، يوصف بأنه غير النظرة العامة لفن الشارع. كما أن أعماله الساخرة والبارعة ضد السياسة والحرب والرأسمالية والأخلاق هي موضوع يتابعه بشغف الصحفيون والمصورون ونقاد الفن وجامعي التحف.

المصدر: نوفوستي