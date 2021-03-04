سيمبسون يبقى في العرض حتى عام 2023

أعلنت قناة تلفزيون فوكس تمديد مسلسل الرسوم المتحركة الكوميدي الشهير "سيمبسون" لموسمين آخرين، 33 و34 على التوالي.

إقرأ المزيد

وذكر موقع "Variety" أن عدد حلقات هذا المسلسل بعد انتهاء الموسم الرابع والثلاثين في عام 2023، ستبلغ 757 حلقة، لافتا إلى أن الذكرى المكتملة للحلقة 700 ستعرض في 21 مارس.

وقال الرسام، مبتكر شخصيات هذا المسلسل الكوميدي، مات غرونينغ: "الجميع في سيمبسون سعداء للغاية، لأن المسلسل قد تم تحديثه مرة أخرى. نحن نخطط للعديد من المفاجآت الكبيرة".

يشار إلى أن مسلسل "سامبسون" الكرتوني يعد الأطول من نوعه في تاريخ التلفزيون الأمريكي. وبدأ العرض لأول مرة على قناة فوكس في ديسمبر 1989 وبقي حاضرا على مدى أكثر من 30 عاما.

وخلال هذه الفترة الطويلة حصل المسلسل، الذي يسخر من أسلوب حياة المواطن الأمريكي العادي، على العديد من الجوائز والشهادات المرموقة، بما في ذلك 34 جائزة إيمي، و34 جائزة آني، وسبع جوائز " People's Choice Awards".

المصدر: نوفوستي