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تنبؤات "سمبسون" للواجهة من جديد.. ضجة بعد تشابه أحداث إحدى حلقاته مع هجوم الكابيتول (فيديو)

أخبار العالم

تنبؤات
RT
هل توقعت حلقة "سمبسون" هجوم الكابيتول؟
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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بصور وفيديوهات من سلسلة "سمبسون"، حيث قيل إن هناك أوجه تشابه كبير بين هجوم الكابيتول وإحدى حلقات المسلسل الكرتوني المثير للجدل.

وصورت الحلقة 31 من مسلسل الرسوم المتحركة، التي تم بثها في الأول من نوفمبر 2020 بعنوان "منزل الشجرة المرعب"، صورت مشهدا مروعا.

حيث اشتعلت النيران في جميع أنحاء مدينة سبرينغفيلد، مسقط رأس عائلة سمبسون، وكانت السيارات جنبا إلى جنب مقلوبة والنوافذ المحطمة، وذلك في يوم التنصيب، بعد فشل هومر سمبسون في الانتخابات. وشبه بعض المعجبين المشاهد المروعة في الرسوم المتحركة بـ "الحرب الأهلية".

تنبؤات

وأشار آخرون إلى أن العرض تنبأ بأفعال أنصار ترامب، الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي للاحتجاج على هزيمته في الانتخابات، مما أجبر المشرعين على الفرار إلى بر الأمان، وأسفر الاجتياح عن مقتل 5 أشخاص.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها أن مسلسل " سمبسون" يسبق التاريخ بخطوة، حيث أنه لأكثر من 30 عاما، نجح في توقع العديد من التطورات، بدءا من فيروس كورونا في حلقة "مارج المقيدة" من الموسم الرابع، وصولا إلى تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، كما في حلقة "بارت في المستقبل" في الموسم الحادي عشر.

تنبؤات
تنبؤات
تنبؤات

المصدر: "ديلي ميل"

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