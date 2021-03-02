إسلام إبراهيم يقدم اعتذاره للجمهور بسبب "راكور الشنب"

قدم الفنان المصري، إسلام إبراهيم، اعتذاره للجمهور، معلنا عدم قدرته على المشاركة في بطولة مسلسل "المدينة" أمام النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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وأشار إسلام إبراهيم إلى أن السبب في ذلك يعود إلى توليه "راكور الشنب" في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذى يظهر به مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والذى يتم تصويره حاليا للعرض في رمضان أيضا.

وقال الفنان المصري في "فيسبوك": "للأسف يا جماعة أنا مش هقدر أكون السنة دي في مسلسل المدينة بسبب راكور الشنب في مسلسل نجيب زاهي زركش، رغم إن كان باقيلي عشر مشاهد فقط... قدر الله وما شاء فعل".

للاسف يا جماعة انا مش هقدر اكون السنة دي في مسلسل المدينة بسبب راكور الشنب في مسلسل نجيب زاهي زركش رغم ان كان باقيلي عشر مشاهد فقط... قدر الله وماشاء فعل Posted by Eslam Ebraheem on Monday, March 1, 2021

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "المدينة" من بطولة دنيا سمير غانم، وإنتاج "روزناما" مع "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، ويقدم في 15 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة، وشيماء سيف، وأوتاكا، ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن المقرر عرضه على شاشات "المتحدة" في رمضان المقبل.

في حين يلعب دور البطولة في فيلم "نجيب زاهى زركش" كل من يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ونهى عابدين، وإسلام إبراهيم، ورامز أمير، وكريم عفيفى، ورنا رئيس، ومحمد محمود، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، وهالة فاخر، التي تظهر كضيفة شرف خلال الحلقات الأولى من العمل، وهو إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال.

المصدر: "اليوم السابع"