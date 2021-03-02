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مصر.. تدهور الحالة الصحية للفنانة إيناس عز الدين المصابة بكورونا

الثقافة والفن

مصر.. تدهور الحالة الصحية للفنانة إيناس عز الدين المصابة بكورونا
Reuters
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تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية، إيناس عز الدين، بشكل كبير خلال الساعات الماضية، جراء إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام، وخضوعها للعزل المنزلي.

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وفي حديثها لموقع "الوطن" المصري، قالت إيناس عز الدين، إنها مصابة بـ"موجة شرسة من فيروس كورونا"، مشيرة إلى أنه "تم تشخيص حالتها من قبل الفريق الطبي المعالج لها، بأنها مصابة بالفيروس من الدرجة الرابعة".

وعن علاجها من فيروس كورونا، لفتت الفنانة المصرية إلى حصولها على جرعات كورتيزون وحقن بشأن سيولة الدم، لافتة إلى تواجد فريق طبي من التمريض معها داخل العزل المنزلي، لمتابعة حالتها الصحية على مدار الساعة، لا سيما مراقبة درجة حرارة جسمها وكذلك نسبة الأكسجين لديها.

مصر.. تدهور الحالة الصحية للفنانة إيناس عز الدين المصابة بكورونا
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المصدر: "الوطن"

 

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