ترشيح كتاب بقلم وزير الدفاع الروسي لنيل جائزة "الكتاب الكبير" الأدبية

تم ترشيح ما يزيد عن 300 كتاب لمنح الجائزة الأدبية القومية الروسية "الكتاب الكبير"، بما في ذلك مجموعة القصص بقلم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

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وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي للجائزة أن عملية ترشيح مؤلفات الكتاب الروس والأجانب لنيل جائزة "الكتاب الكبير" قد انتهت.

وقال المكتب إن قائمة الكتب المرشحة تضم 336 كتابا للأدباء الروس مارينا ستيبانوفا، بافيل باسيسكي، أندريه روبانوف، شميل إديلتولين، سيرغي شويغو وغيرهم، فضلا عن الكتاب الذين يمثلون التشيك، ألمانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، جورجيا، وبلغاريا وبلدان أخرى.

يذكر أن حفل تقديم لكتاب سيرغي شويغو"عما حدث أمس" أقيم في أكتوبر الماضي في موسكو. ويروي الكتاب سيرة حياة وزير الدفاع وحياة أصدقائه وزملائه.

وسيتم إعلان القائمة الطويلة للمرشحين في أبريل المقبل. أما أسماء الفائزين بالجائزة فسيعلن عنها في ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن جائزة "الكتاب الكبير" تم تأسيسها عام 2005 من قبل وكالة "تاس" الروسية ومعهد الأدب الروسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية واتحاد الناشرين الروس ووزارة الثقافة الروسية.

المصدر: تاس