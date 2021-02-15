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مصر.. إصدار إعلان فيلم "السرب" حول واقعة ذبح 21 قبطيا في ليبيا

الثقافة والفن

مصر.. إصدار إعلان فيلم
Reuters Lim Huey Teng
قاعة سينما
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نشرت شركة الإنتاج المصرية "سينرغي"، للمنتج تامر مرسي، إعلان فيلم "السرب"، الذي من المقرر عرضه في قاعات السينما خلال الفترة المقبلة.

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وعلق تامر مرسي ناشرا إعلان الفيلم في "تويتر"، وقال: "عملنا الاختيار (فيلم) وخافوا منه...قمنا عاملين السرب.. وهيخافوا منه".

وأضاف: "رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، وعد بالقصاص فأوفى...السرب قريبا في دور العرض..هدية المتحدة للشعب المصري ..المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه..مصر العظمى".

وتعتبر قصة وأحداث فيلم "السرب" مستوحاة عن وقائع حقيقية، وأحداث متعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الأمنية في مصر، مع المؤامرات والكيانات الإرهابية والدول الممولة لهم، منها واقعة ذبح 21 قبطيا في ليبيا، قبل سنوات، بحسب موقع "الوطن".

ويلعب دور البطولة في هذا الفيلم العديد من النجوم المصريين والعرب، من بينهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وهند صبري، وغسان مسعود، وقصي خولي، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ونجوم عالميين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج تامر مرسي.

المصدر: "الوطن" + RT

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