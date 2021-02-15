مصر.. إصدار إعلان فيلم "السرب" حول واقعة ذبح 21 قبطيا في ليبيا

نشرت شركة الإنتاج المصرية "سينرغي"، للمنتج تامر مرسي، إعلان فيلم "السرب"، الذي من المقرر عرضه في قاعات السينما خلال الفترة المقبلة.

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وعلق تامر مرسي ناشرا إعلان الفيلم في "تويتر"، وقال: "عملنا الاختيار (فيلم) وخافوا منه...قمنا عاملين السرب.. وهيخافوا منه".

وأضاف: "رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، وعد بالقصاص فأوفى...السرب قريبا في دور العرض..هدية المتحدة للشعب المصري ..المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه..مصر العظمى".

وتعتبر قصة وأحداث فيلم "السرب" مستوحاة عن وقائع حقيقية، وأحداث متعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الأمنية في مصر، مع المؤامرات والكيانات الإرهابية والدول الممولة لهم، منها واقعة ذبح 21 قبطيا في ليبيا، قبل سنوات، بحسب موقع "الوطن".

عملنا الاختيار وخافوا منه

قمنا عاملين السِّرب.. وهيخافوا منه 😉😉

#رئيس_مصر وعد بالقصاص فأوفى #السرب قريبا في دور العرض

هدية #المتحدة للشعب المصري#المجد_للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه#مصر_العظمىpic.twitter.com/tahzNN56Sq — Tamer Mursi (@tamermursii) February 14, 2021

ويلعب دور البطولة في هذا الفيلم العديد من النجوم المصريين والعرب، من بينهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وهند صبري، وغسان مسعود، وقصي خولي، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ونجوم عالميين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج تامر مرسي.

المصدر: "الوطن" + RT