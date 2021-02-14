أصالة نصري تفكر بدخول "غينيس"

قالت الفنانة السورية، أصالة نصري، إن لديها ما قد يدخلها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وهي "امتلاكها لطاولة تضم عددا كبيرا من الشموع التي تحبها، من كافة الأحجام والأشكال".

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وأشارت أصالة نصري في برنامج "سهرانين"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، إلى أنها تحب الشمع كثيرا وتعتبره من "رفاهياتها".

وكشفت أن لديها طاولة تضم الكثير من الشموع التي تحبها من كافة الأحجام والأشكال، وأنها أبلغت شقيقها بأنها تفكر في الدخول بها لموسوعة "غينيس".

وأضافت أنها تستخدم هذا الشمع في خلق الـ"مود" الذي تريده، بحسب كل يوم، وأنها تحرص على إضاءة في المنزل عندما تكون برفقة أبنائها، لافتة إلى أن أجمل هدية من الممكن أن تتلقاها هي الشموع، خاصة "الغالي منها".

المصدر: RT