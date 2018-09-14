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مصر في طليعة دول العالم المصدرة للفحم

مال وأعمال

مصر في طليعة دول العالم المصدرة للفحم
Reuters
قطع الأشجار للفحم
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أعلن رئيس وحدة الفحم النباتي في وزارة البيئة المصرية محمد فاروق، أن مصر صارت بين الدول الـ10 الأولى المنتجة للفحم النباتي على مستوى العالم.

وأضاف أن بلاده تنتج الفحم النباتي بنسبة حوالي 3% من الإنتاج العالمي، وتبلغ كميات الفحم التي يتم تصديرها حوالي 30 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف حملات إزالة محارق الفحم العشوائية خلال نوبات تلوث الهواء.

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وتصدرت السعودية قائمة البلدان المستوردة للفحم النباتي المصري تليها هولندا ثم فنلندا.

ويتشكل الفحم النباتي من الكربون الصرف الناتج عن نزع الماء من المواد النباتية، حيث يتم تحضيره بطريقة التقطير الإتلافي (الحرق بمعزل عن الهواء).

المصدر: صدى البلد

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