ثروة 10 مصريين تعادل نصف الاحتياطي الأجنبي لبلادهم

تمتلك مصر العديد من رجال الأعمال المتميزين في التجارة والبناء، وتبلغ ثروة هؤلاء الأثرياء 21.9 مليار دولار، أي ما يعادل نصف احتياطي مصر الأجنبي الذي يبلغ 44.25 مليار دولار.

وقفزت ثروات رجال الأعمال المصريين، عند إجراء حصر لصافي الأصول المملوكة لهم بالجنيه المصري، حيث جاءت الثروة المجمعة لأغنى 10 أشخاص في مصر بنحو 390 مليار جنيه (21.9 مليار دولار).

وتأتي عائلة "ساويرس" على رأس القائمة، والتي تمتلك ثروة مجمعة تصل إلى نحو 207 مليارات جنيه، ثم تأتى عائلة "منصور" بـ3 مراكز بإجمالي ثروة تقدر بنحو 98.5 مليار جنيه.

1.رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، مؤسس شركة "أوراسكوم" العاملة في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء، بحجم أصول وصافى ثروة بلغ نحو 5.6 مليار دولار، ما يعادل نحو 98.5 مليار جنيه.

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2- رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي يميل إلى العمل السياسي ومؤسس حزب المصريين الأحرار، ومجموعة شركات "أوراسكوم" للاتصالات والتكنولوجيا، بحجم ثروة يقدر بنحو 4 مليارات دولار، ما يعادل 70.4 مليار جنيه.

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3- وزير النقل المصري الأسبق، محمد لطفي منصور، بـ2.7 مليار دولار بـ47.52 مليار جنيه، وهو رئيس مجموعة شركات "منصور" العاملة فى مجالات أعمال متعددة أبرزها وكالات السيارات والمطاعم وسلاسل بيع التجزئة.

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4- رجل الأعمال المصري فايز صاروفيم، المهاجر والمقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بحجم ثروة يقدر بنحو 2 مليار دولار، ما يعادل نحو 35.2 مليار جنيه.

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5- رجل الأعمال المصري المقيم في بريطانيا، محمد الفايد، بثروة تقدر بـ1.9 مليار دولار، ما يعادل 33.44 مليار جنيه.

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6- رجل الأعمال ياسين منصور بثروة تقدر بـ1.8 مليار دولار، ما يعادل 31.68 مليار جنيه، وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" للتعمير، إحدى كبريات الشركات العاملة في مجال التطوير العقارى في مصر.

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7- رجل الأعمال أنسي ساويرس، الأب لثلاثي عائلة "ساويرس"، ناصف ونجيب وسميح، بحجم ثروة يقدر بـ1.2 مليار دولار، ما يعادل 21.12 مليار جنيه.

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8- رجل الأعمال يوسف منصور بثروة تقدر بـ1.1 مليار دولار، ما يعادل 19.36 مليار جنيه، ويركز استثمارته على قطاع تجارة التجزئة، الذى يعد أحد محركات النشاط الاقتصادي في مصر.

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9- المستثمر السياحي الشهير سميح ساويرس، ومالك مجموعة شركات أوراسكوم للفنادق والتنمية، بحجم ثروة يقدر بنحو مليار دولار، ما يعادل 17.6 مليار جنيه، والمعروف بأنه مؤسس مدينة الجونة.

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10 – رجل الأعمال محمد شفيق جبر، بحجم ثروة يقدر بنحو 900 مليون دولار، ما يعادل 15.8 مليار جنيه.

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المصدر: مجلة "عين" + وسائل إعلام مصرية