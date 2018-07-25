بدء ربط القرم بشبكة السكك الحديدية الروسية

باشرت الفرق الفنية، بمد أول مقاطع السكك الحديدية عبر جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بإقليم كراسنودار الروسي.

وبشكل إجمالي، سيتم مد 38 كيلومترا من السكك الحديدية على جسر خاص بها وسيجري العمل تباعا من جهة واحدة فقط من تامان في إقليم كراسنودار إلى كيرتش في شبه جزيرة القرم.

وقال مصدر في المؤسسة المشرفة على تنفيذ المشروع: "خلال تشييد طريق السيارات، جرى العمل وقمنا بمد الأسفلت في مواقع مختلفة من جانبي الجسر في آن واحد. ولكن في حالة السكة الحديدية، يجري العمل بالتتابع انطلاقا من نقطة واحدة. وتقوم قاطرة مختصة بوضع أقسام شبكة السكك الحديدية، الواحدة تلو الأخرى".

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ويجري تنفيذ السكة الحديدية بطريقة ستجعل حركة القطارات عليها دون ضجة تقريبا.

ويعتبر الجسر الواصل بين القرم وأراضي كراسنودار، الأطول في روسيا حيث سيمتد على طول 19 كلم.

المصدر: news.mail.ru