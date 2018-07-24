نائب أوكراني سابق يشيد بجسر القرم ويناشد ساسة بلاده بالكف عن الدجل

أعرب النائب السابق في البرلمان الأوكراني أليكسي جورافكو عن إعجابه الكبير بجسر القرم الذي دشنته روسيا مؤخرا، للربط ين شبه الجزيرة والوطن الأم عبر البحر الأسود.

وقال السياسي الأوكراني، إنه عبر الجسر على متن سيارته الشخصية وأعجب بضخامته وعظمة منظره.

وأضاف: "قبل فترة وجيزة قمت بزيارة شبه جزيرة القرم. ورأيت بأم عيني البناء الفخم لجسرها".

وأشار البرلماني السابق، إلى أن روسيا أنجزت طريق السيارات في الجسر وتواصل العمل على إنجاز طريق السكك الحديدية فيه.

وقال: "أنا بصراحة وبصفتي كأوكراني، أشعر بسعادة عارمة لإنجاز هذا الشريان الحيوي الهام الذي وصل شبه الجزيرة مع باقي الأراضي الروسية. لا يمكنكم التصور مدى ضخامة تيار السيارات التي تعبر الجسر في الاتجاهين".

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وذكّر جورافكو، بما تداوله بعض الساسة الأوكرانيين عن الجسر قبل وبعد تشييده، إذ جزموا قبل تشييده بأنه ضرب من الخيال ولن ينجح، فيما زعموا بعد إنجازه ومشاهدته بأمهات عيونهم أنه سينهار قريبا، وناشد في هذه المناسبة ساسة بلاده الدجالين بـ"الكف عن الكذب".

وأشار إلى أنه يحسد أهل القرم على هذا الإنجاز وهو في غاية السعادة لأجلهم، معربا عن أسفه لأن أوكرانيا لم تشارك روسيا في تشييد الجسر، وقال: "تخيلوا الفائدة العظيمة التي كانت ستحل على أبناء أوكرانيا وخاصة في المناطق الجنوبية، لو تم تشييد الجسر بجهود مشتركة بين البلدين".

المصدر: kp.ru