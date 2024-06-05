مجلس الأعمال الروسي الإماراتي: آلاف الشركات الروسية تدخل السوق الإماراتية

قال سيرغي غوركوف رئيس مجلس الأعمال الروسي- الإماراتي، إن آلاف الشركات الروسية من مختلف الاتجاهات تدخل حاليا السوق الإماراتية.

ووفقا له، يجري الحديث عن قطاعات مثل إنتاج التجميع وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والإنتاج الصناعي والنفط والغاز والبتروكيماويات. وأضاف: "عدد كبير من الشركات الروسية، تقوم بشكل أو بآخر بممارسة نشاطاتها التجارية في الإمارات".

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وأشار إلى أن رجال الأعمال الروس يقومون كذلك الآن، ببناء العديد من الفنادق في الإمارات وتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة. وتعتبر الشركات الروسية، دولة الإمارات بمثابة نقطة دخول للانتشار في المنطقة. ونوه بوجود فرص واعدة للمؤسسات الروسية في مجال التعليم كذلك في الإمارات.

وذكر غوركوف أن العمل جار في الوقت الراهن، لحل كل مشاكل التسويات المالية بين البزنس الروسي والإمارات. وشدد على أن التسويات تتم بشكل رئيسي بالعملات الوطنية.

وأقر غوركوف بأن مشكلة التسويات مع الشركات الروسية موجودة في اتجاهات مختلفة، "وهي تظهر وتنحسر، ويتم العثور على خيارات أخرى. لا يجوز القول إنها غير موجودة، ولكن لا يجوز كذلك القول إنها في غاية الجدية".

وأضاف أن روسيا والإمارات، تعملان على زيادة حجم التبادل التجاري، وبحلول نهاية العام الجاري سيقترب هذا الرقم من 10 مليارات دولار.

اليوم انطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وستستمر خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

المصدر: تاس