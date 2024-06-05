شاهد جناح سلطنة عمان في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (فيديو)

تشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي انطلقت فعاليته اليوم الأربعاء وسط مشاركة دولية وعربية واسعة.

ويستقطب الحدث سنويا آلاف المشاركين والخبراء، ونظمت سلطنة عمان جناحا كبيرا عرضت خلاله التراث والأصالة العريقة للسلطنة، ومن المتوقع أن تثمر مشاركة سلطنة عمان في الحدث عن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو ومسقط.

وفي وقت سابق اليوم انطلقت أنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وستتمحور الجلسات حول مواضيع مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"الثقافة المالية كمحرك للتنمية الاقتصادية للدولة" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT