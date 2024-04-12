مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم لمصر مليار يورو على شكل مساعدات مالية قصيرة الأجل لضمان استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.



وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة نقلته وكالة "رويترز"، إن الـ1 مليار يورو من المساعدات قصيرة الأجل هي جزء من حزمة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو على شكل قروض.

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وأوضح أنه من المقرر تقديم 4 مليارات يورو أخرى كمساعدات طويلة الأجل خلال الفترة 2024-2027، ولكن لا يزال يتعين تبنيها من قبل أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 عضوا.

وأكد أن القرض يهدف إلى معالجة الوضع المالي للقاهرة واحتياجاتها المالية، لا سيما بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وكانت مصر توصلت الشهر الماضي إلى برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

المصدر : وكالات