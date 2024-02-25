"بلومبيرغ": Binance ستدفع 4.3 مليار دولار للسلطات الأمريكية في قضية غسيل الأموال

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن محكمة أمريكية في سياتل وافقت على اتفاق ستدفع بموجبه منصة Binance لتداول العملات الرقمية للسلطات الأمريكية مبلغ 4.3 مليار دولار غرامة على جرائم اقتصادية.

وجاء ضمن شروط الاتفاق أيضا أنه سيتم الإشراف على منصة Binance لتداول العملات الرقمية من قبل شركة مستقلة لمدة 5 سنوات.

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وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشانغبينج تشاو أقر بأنه مذنب بالفشل في إيجاد برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.

وترك تشانغبينج تشاو منصبه كرئيس تنفيذي لـBinance وحل محله الرئيس السابق للأسواق الإقليمية ريتشارد تنغ.

وذكرت "بلومبيرغ" أنه سيتم الحكم على تشاو بالسجن لمدة عام ونصف العام ودفع غرامة قدرها حوالي 50 مليون دولار.

وأمرت السلطات الأمريكية في نوفمبر 2023 منصة Binance بدفع 4.3 مليار دولار بسبب انتهاك قانون السرية المصرفية، وغسل الأموال، وعدم التسجيل المناسب، والتهرب من العقوبات. واعترفت الشركة بذنبها ووافقت على دفع المبلغ المحدد.

المصدر: تاس