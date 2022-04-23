أكبر منصّة تداول للعملات الرقمية تنفي صحة نقل بيانات مستخدميها للاستخبارات الروسية

نفت أكبر منصة لتداول العملات المشفرة Binance صحة تقارير إعلامية عن نقلها بيانات مستخدميها إلى أجهزة الاستخبارات الروسية.

وجاء في منشور على موقع شركة Binance: "الافتراضات القائلة بأن Binance قد نقلت أي بيانات مستخدم، بما في ذلك Alexei Navalny، إلى المنظمين الروس أو الوكالات الحكومية التي تسيطر عليها قوات الأمن الفيدرالية الروسية، خاطئة تماما وعارية عن الصحة. لم تدخل Binance في أي اتفاقيات مع الحكومة الروسية تختلف عن أي اتفاقيات أخرى خارج الاختصاص القضائي والقانوني".

ونشرت رويترز يوم الجمعة تقريرا يزعم إبرام اتفاقية معينة في أبريل بين قسم Binance العامل في روسيا وأوروبا الشرقية والسلطات التنفيذية في روسيا، تعهدت بورصة العملات المشفرة بموجبه، بنقل بيانات العملاء المشكوك في ارتباطهم بـ"نشاط إجرامي" إلى السلطات الروسية.

كما أكدت Binance أنها ستقدم شكوى للجهة التي نشرت هذه المزاعم.

المصدر: .coindesk.como