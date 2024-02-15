من روسيا "قلب الشر".. كارلسون يدحض "ما يشيعه ساسة الغرب" ويوثق ما شاهده في متاجر موسكو (فيديو)

أعرب الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بعد تجوّله في موسكو عن دهشته بوفرة المنتجات ورخصها في روسيا وقال إن الأمريكي لو شاهد ما رآه لانتفض على قيادته، مؤكدا زيف ما يشيعه الساسة الغربيون.

وأعرب الصحفي الأمريكي الشهير في فيديو نشره بعد زيارته إلى موسكو مؤخرا عن اندهاشه برخص الأسعار وتنوع المواد الغذائية والاستهلاكية في العاصمة الروسية.

وأشار إلى أن المقارنة بين المحلات التجارية في روسيا والولايات المتحدة لا تصب في صالح أمريكا، من حيث وفرة المواد الاستهلاكية والغذائية الضرورية للحياة اليومية ورخصها.

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ومن خلال تجوله في شوارع موسكو، فضح الزيف الذي يحاول الساسة الغربيون إقناع شعوبهم به عن "سوء الحياة في روسيا والوضع الاقتصادي المتردي نتيجة للعقوبات الغربية" التي باءت بالفشل.

وقال كارلسون في الفيديو موجها حديثه للمواطن الأمريكي العادي، إن "زيارة متجر كبير في روسيا "مركز الشر"، والتعرف على الأسعار فيه وطريقة عيش الناس في روسيا، ستحرضك ضد القيادة الأمريكية. على الأقل هذا ما شعرت به".

وخلال وجوده في السوبر ماركت، اشترى كارلسون سلعا شملت الموز والحليب وأنواعا مختلفة من اللحوم، تشتريها عادة عائلة مكونة من 4 أفراد بشكل أسبوعي.

وفي المجمل سدد كارلسون مقابل 44 سلعة حوالي 9.5 ألف روبل ما يعادل نحو 104 دولارات، فيما توقع فريق الصحفي الأمريكي أن المشتريات ستكلف نحو 400 دولار.

ولفت انتباه كارلسون أن سلع مختلف العلامات التجارية الأجنبية معروضة في المتجر إلى جانب الروسية، على الرغم من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انسحاب العديد من الشركات الأجنبية من روسيا.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حكومي مؤخرا عن الوضع الاقتصادي في البلاد، وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي في العام الماضي سجل نموا أعلى من المتوسط ​​العالمي، ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.6% في 2023، كما سبق وأعلن أن الاقتصاد الروسي حلّ في المركز الخامس عالميا، والأول أوروبيا من حيث القدرة الشرائية للمواطن.

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وأكد بوتين أن زيادة دخل المواطنين وتحسين جودة الحياة في البلاد يظل أولوية عمل الحكومة، كما لفت إلى أن التضخم السنوي في روسيا في نهاية يناير 2024 انخفض إلى 7.2% من 7.4% في نهاية ديسمبر 2023.

وفي نهاية الشهر الماضي، أقر صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع، على الرغم من القيود المفروضة عليه على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وحسّن صندوق النقد الدولي في تقريره بشكل ملحوظ توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2024، إلى 2.6%.

المصدر: RT