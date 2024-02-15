كارلسون: مترو موسكو أفضل من أي مترو أمريكي (فيديو)

نشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون فيديو من موسكو استعرض فيه بعض معالمها وشبكة مترو الأنفاق فيها، مؤكدا أنها أفضل من أي شبكة مترو في المدن الأمريكية.

وقال كارلسون في الفيديو الذي نشره على "إكس": "ذهبنا في نزهة إلى المترو، وما وجدناه كان صادما. في مترو موسكو كل شيء نظيف ومرتب، إنه أجمل من المترو في بلادنا".

TC Shorts: The Moscow Subway Station pic.twitter.com/xX8qRrda3X — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 14, 2024

وأشار كارلسون إلى أنه لا توجد كتابات على الجدران ولا رائحة كريهة ولا مدمني مخدرات في مترو موسكو.

وفي وقت سابق، عبر كارلسون عن إعجابه الشديد بمدينة موسكو مشيرا إلى أنها تترك انطباعا لطيفا، وأنها أكثر جمالا ونظافة وأمانا من أي مدينة في الولايات المتحدة.

وأضاف: "موسكو أنظف وأكثر أمانا وجمالا. هندستها المعمارية وطعامها وخدماتها أفضل من أي مدينة في الولايات المتحدة".

افتتح الفرع الأول من مترو الأنفاق في موسكو عام 1935، وبنيت بعض محطاته على عمق 70 مترا تحت الأرض.

وتضم شبكة مترو موسكو اليوم أكثر من 200 محطة موزعة على 12 خطا رئيسيا إضافة إلى خطين دائريين، يستخدمها أكثر من 12 مليون شخص.

يذكر أن كارلسون أجرى مساء الجمعة الماضي مقابلة مع الرئيس بوتين ونشرها على منصة "إكس" ويوتيوب.

وحصل الفيديو على أكثر من 196 مليون مشاهدة على "X" وأكثر من 10 ملايين مشاهدة على YouTube، وسجلت 1.5 مليار مشاهدة على مختلف المنصات في روسيا والعالم.

المصدر: تاس