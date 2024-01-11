نتائج استطلاع رأي.. 40 من الشركات الأمريكية تخطط لخفض العمالة في 2024

أظهرت نتائج استطلاع رأي أن نحو 38% من الشركات الأمريكية تخطط لخفض العمالة في العام 2024، منها 22% تخطط لخفض أكثر من 30% من قوتها العاملة.

وبحسب النتائج فإن 52% من الشركات الأمريكية ستجمد التوظيف في العام 2024، كما أن 22% من الشركات تخطط لخفض أكثر من 30% من قوتها العاملة.

ويأتي ذلك في ظل صعوبات اقتصادية تواجه شركات أمريكية، إلى جانب الاستعاضة عن عمال في بعض الوظائف بالذكاء الاصطناعي.

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وفي وقت سابق من الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن البنوك العالمية الكبرى سرحت أكثر من 60 ألف موظف في العام 2023.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: "في العام 2023، خفض أكبر 20 بنكا في العالم ما لا يقل عن 61905 وظيفة مقارنة بأكثر من 140 ألف وظيفة ألغتها نفس المؤسسات خلال الأزمة المالية العالمية 2007-2008".

وواجه الاقتصاد العالمي في العام 2023 عدة مشاكل اقتصادية، ومنها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وخاصة في الولايات المتحدة، وهو ما أثر بشكل كبير على أسواق المال، ورفع من تكلفة التمويل لدول العالم.

المصدر: وكالات