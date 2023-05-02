خبير يحدد مؤشرين على أن الفدرالي الأمريكي سيستأنف طباعة الدولارات

يرى الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، أن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة ستستمر وكمؤشر على ذلك أشار إلى تراجع سهمي مصرفين أمريكيين.

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وقال الخبير في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الثلاثاء: "تستمر الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، وتستمر أسهم بعض البنوك في الانخفاض وقد تفلس في المستقبل القريب. الحجم الإجمالي لأصولها يساوي تقريبا حجم أصول "فيرست ريبابليك" المفلس مؤخرا".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستبدأ في طباعة الأموال لسببين، الأول لتمويل عجز الميزانية والثاني لتأمين الودائع الأمريكية.

وذكر الخبير المخضرم أن الوكالة الأمريكية لتأمين الودائع لديها 125 مليار دولار فقط من إجمالي الأموال المودعة في المصارف الأمريكية، التي يصل حجمها إلى 18 تريليون دولار، أي أن التأمين يغطي 1.5% فقط.

وأشار إلى تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي قالت: "إذا لم يتم رفع سقف الدين العام، فإن أموال الحكومة ستنفد في الأول من يونيو 2023".

وقال نازاروف: "لا تستطيع حكومة الولايات المتحدة إنقاذ البنوك الغارقة، فقط الاحتياطي الفيدرالي يمكنه فعل ذلك من خلال استئناف طباعة النقود الورقية، الأمر الذي سيؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع التضخم في أمريكا وعلى المدى المتوسط ​​إلى انهيار الدولار".

المصدر: RT